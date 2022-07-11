https://arabic.sputniknews.com/20220711/إعلام-عبري-طائرة-إسرائيلية-تحط-رحالها-في-الرياض-قبيل-زيارة-بايدن-1064962673.html
إعلام عبري: طائرة إسرائيلية تحط رحالها في الرياض قبيل زيارة بايدن
إعلام عبري: طائرة إسرائيلية تحط رحالها في الرياض قبيل زيارة بايدن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت في العاصمة السعودية الرياض، عصر اليوم، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T14:37+0000
2022-07-11T14:37+0000
2022-07-11T14:37+0000
السعودية
إسرائيل
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين إن "طائرة إسرائيلية خاصة كان جهاز الموساد يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض عاصمة السعودية، على ما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة".أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الموافق لـ8 حزيران/يونيو، أن الرئيس جو بايدن سيُجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين، إن الرئيس بايدن "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وفريق قيادته ووليّ العهد، جزء من هذا الفريق".ولفت كيربي إلى أن هذا الاجتماع الوحيد المقرّر حاليا بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعودية، مؤكدا أن الرئيس بايدن سيناقش، "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي"، فضلا عن حضوره قمة لمجلس التعاون الخليجي.وأضاف كيربي: "نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ البالستية، ناهيك عن دعمها المستمر للإرهاب في أنحاء المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/تقرير-السعودية-تدرس-استضافة-مسؤول-إسرائيلي-رفيع-المستوى-خلال-زيارة-بايدن-1064827139.html
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السعودية, إسرائيل
إعلام عبري: طائرة إسرائيلية تحط رحالها في الرياض قبيل زيارة بايدن
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت في العاصمة السعودية الرياض، عصر اليوم، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين إن "طائرة إسرائيلية خاصة كان جهاز الموساد يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض عاصمة السعودية، على ما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة".
أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الموافق لـ8 حزيران/يونيو، أن الرئيس جو بايدن سيُجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين، إن الرئيس بايدن "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وفريق قيادته ووليّ العهد، جزء من هذا الفريق".
ولفت كيربي
إلى أن هذا الاجتماع الوحيد المقرّر حاليا بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعودية، مؤكدا أن الرئيس بايدن سيناقش، "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي"، فضلا عن حضوره قمة لمجلس التعاون الخليجي.
وأضاف كيربي: "نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ البالستية، ناهيك عن دعمها المستمر للإرهاب في أنحاء المنطقة".