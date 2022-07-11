https://arabic.sputniknews.com/20220711/إعلام-لبناني-يتكلم-عن-أجندات-تلقاها-السفير-الإيراني-الجديد-لدى-البلاد-1064956869.html

إعلام لبناني يتكلم عن "أجندات" تلقاها السفير الإيراني الجديد لدى البلاد

إعلام لبناني يتكلم عن "أجندات" تلقاها السفير الإيراني الجديد لدى البلاد

عيّنت إيران سفيرا جديدا لها لدى لبنان، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السفير الإيراني مجتبى أماني، قبيل توجهه إلى لبنان لتسلم مهامه. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T13:01+0000

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وشغل أماني في السابق منصب رئيس مكتب رعاية المصالح الايرانية في العاصمة المصرية القاهرة، وشغل هذا المنصب لمدة 9 أعوام، وسيخلف أماني في بيروت محمد جلال فيروزنيا الذي كان سفيراً لإيران منذ عام 2018، وكان قبل ذلك مساعداً لمدير مكتب الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية.ويعد أبرز ما يميز السيرة الذاتية للسفير الجديد، هي المواقف التي رافقت لقاءه بعبد اللهيان، والتي بدت كتعليمات إليه، بأولوية إبقاء بيروت ساحة من ساحات النفوذ الإيراني في المنطقة، حسب ما ذكرته قناة "إم تي في" اليوم الاثنين.وأكد عبد اللهيان أثناء اللقاء الثنائي "ضرورة الاهتمام بالعلاقات الاستراتيجية بين إيران ولبنان والعمل على تطوير شتى مجالات التعاون مع لبنان".وقدم السفير أماني للوزير عبد اللهيان شرحاً عن أجندته في لبنان، مؤكداً أن "التعاون مع الحكومة اللبنانية وجميع الطوائف والأطياف السياسية المختلفة يندرج ضمن أهم المهام لديه".وشدد الطرفان في هذا اللقاء، وفق مصادر القناة على "أهمية لبنان باعتباره دولة في الصف الأمامي للمقاومة أمام الكيان الصهيوني".واعتبر المصدر أن "إيران تنظر إلى لبنان كجبهة متقدمة لها، أو كمشاع خاضع لسيطرتها، يمكن أن تتصرف فيه ساعة تشاء، وعندما تقتضي مصلحتها ذلك، لتوتير الأوضاع مع إسرائيل، وذلك من خلال حزب الله الذي تسلحه وتموّله منذ عقود".وأضافت القناة: "اذا صمت لبنان الرسمي عن هذا الكلام، ولم يُستدعَ السفير الإيراني الجديد فور وصوله إلى بيروت، إلى الخارجية، للاحتجاج على هذا الموقف، فهذا يعني أن المنظومة راضية بتأطيرها في الصف الإيراني".

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