https://arabic.sputniknews.com/20220711/إيلون-ماسك-يكسر-الصمت-بشأن-إلغاء-صفقة-تويتر-بـ-ميم-كوميدي-1064951267.html

إيلون ماسك يكسر الصمت بشأن إلغاء صفقة "تويتر" بـ"ميم" كوميدي

إيلون ماسك يكسر الصمت بشأن إلغاء صفقة "تويتر" بـ"ميم" كوميدي

كسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الصمت بشأن إنهاء صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار على "تويتر" اليوم الاثنين. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T10:36+0000

2022-07-11T10:36+0000

2022-07-11T10:37+0000

العالم

إيلون ماسك

تويتر

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وكانت آخر تغريدة لمالك شركة "تسلا" الكهربائية، يوم الجمعة عندما قال لمتابعيه البالغ عددهم 100 مليون، إنه يتراجع عن عرض الاستحواذ الأكثر مشاهدة في عالم التكنولوجيا هذا العام.ومع ذلك، فقد شارك اليوم الاثنين "ميما" (meme)، يسخر فيه من التهديد القانوني من قبل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لمقاضاة أغنى شخص في العالم، بحسب موقع "hindustantimes".وشارك ماسك من خلال هذه التغريدة "ردود فعله" على التقلبات والانعطافات في ملحمة الاستحواذ على "تويتر"، والتي يقول فيها "قالوا إنني لا أستطيع شراء تويتر. ثم لن يقوموا بتتبع المعلومات. الآن يريدون إجباري على شراء تويتر في المحكمة. والآن يتعين عليهم الكشف عن معلومات الروبوت في المحكمة"، مع صور ماسك الكوميدية.يبدأ ماسك، البالغ من العمر 51 عاما، التغريدة "ميم" بالحديث عن الوقت الذي اعتمد فيه عملاق المدونات الصغيرة "حبوبا سامة" في أبريل/نيسان لمنع الاستحواذ.وفي الصورة الثانية، التي تقول "بعد ذلك لن يكشفوا عن معلومات الروبوت"، يتحدث ماسك عن مزاعمه بأن تويتر مليء بالروبوتات (حسابات مزيفة) وتقوم الشركة بأدنى حد ممكن لمعالجة هذه المشكلة.ووفقا للتقارير، طالب محامو ماسك بمزيد من المعلومات من "تويتر" في 6 يونيو/حزيران للكشف عن عدد الحسابات المزيفة على منصتها، مشيرين إلى أن الشركة "رفضت طلبات بيانات السيد ماسك".وفي مايو/أيار، عندما شارك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراغ أغراوال، كيف تكتشف الشركة وتكافح روبوتات البريد العشوائي، رد ماسك بإيموجي أنبوب.كما تطرق ماسك إلى التهديد باتخاذ إجراء قانوني ضده بسبب قراره إنهاء الصفقة، "الآن يريدون إجباري على شراء تويتر في المحكمة. الآن عليهم الكشف عن معلومات الروبوت في المحكمة".ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليومية، استأجر تويتر شركة محاماة كبيرة مقرها نيويورك "Wachtell" و"Lipton" و"Rosen & Katz LLP" بينما تستعد لمقاضاة ماسك، حيث سيتم رفع دعوى قضائية في ولاية ديلاوير الأسبوع المقبل، وفي الوقت نفسه، سيمثل ماسك مكتب المحاماة "Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan".وكان رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك قد ألغى خططه لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار بسبب انتهاكات متعددة لاتفاقية الشراء.وقال ماسك في رسالة أرسلها فريق ماسك إلى تويتر يوم الجمعة: "كما هو موضح أدناه، فالسيد ماسك ينهي اتفاقية الاندماج لأن تويتر ينتهك ماديا أحكاما متعددة من تلك الاتفاقية".في حين قال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة تويتر، يوم السبت، إن تويتر سيرفع دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك لإجباره على شراء المنصة وفقا للشروط المتفق عليها.وقال تايلور في تغريدة: "يلتزم مجلس إدارة تويتر بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك، ونخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج".

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العالم, إيلون ماسك, تويتر