https://arabic.sputniknews.com/20220711/إيني-الإيطالية-غازبروم-تزودنا-بكمية-أقل-من-الغاز-بمقدار-11-مليون-متر-مكعب-اليوم-1064945270.html
"إيني" الإيطالية: غازبروم تزودنا بكمية أقل من الغاز بمقدار 11 مليون متر مكعب اليوم
"إيني" الإيطالية: غازبروم تزودنا بكمية أقل من الغاز بمقدار 11 مليون متر مكعب اليوم
قالت شركة "إيني" الإيطالية في بيان إن شركة "غازبروم" الروسية ستزود مجموعة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز اليوم الاثنين، بنحو 11 مليون متر مكعب من الغاز أقل من... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T07:53+0000
2022-07-11T07:53+0000
2022-07-11T07:53+0000
شركة غازبروم
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وجاء في البيان: "أعلنت شركة غازبروم أنها ستسلم حوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز إلى إيني اليوم، بينما كان المتوسط في الأيام القليلة الماضية حوالي 32 مليون متر مكعب. وستقدم إيني معلومات إضافية في حالة حدوث تغييرات جديدة ومهمة في التدفقات".
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سبوتنيك عربي
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شركة غازبروم
"إيني" الإيطالية: غازبروم تزودنا بكمية أقل من الغاز بمقدار 11 مليون متر مكعب اليوم
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قالت شركة "إيني" الإيطالية في بيان إن شركة "غازبروم" الروسية ستزود مجموعة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز اليوم الاثنين، بنحو 11 مليون متر مكعب من الغاز أقل من المتوسط في الأيام الأخيرة.
وجاء في البيان: "أعلنت شركة غازبروم أنها ستسلم حوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز إلى إيني اليوم
، بينما كان المتوسط في الأيام القليلة الماضية حوالي 32 مليون متر مكعب. وستقدم إيني معلومات إضافية في حالة حدوث تغييرات جديدة ومهمة في التدفقات".