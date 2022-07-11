https://arabic.sputniknews.com/20220711/الأمم-المتحدة-عدد-سكان-العالم-سيبلغ-8-مليارات-نسمة-في-نوفمبر-1064951889.html
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات نسمة في نوفمبر
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات نسمة في نوفمبر
توقعت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، أن عدد سكان العالم قد يصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى أن... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T10:48+0000
2022-07-11T10:48+0000
2022-07-11T10:48+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
عدد السكان
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وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن ذلك "هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها".وتابع غوتيريش" "مناسبة للاحتفاء بتنوعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".من جهة ثانية، قالت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن النمو السكاني العالمي يعد الأبطأ منذ 1950، بحسب موقع "المملكة".وتشير التوقعات أيضا إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى نحو 8.5 مليارات نسمة عام 2030، و9.7 مليارات عام 2050، حيث سيبلغ ذروته بنحو 10.4 مليار نسمة في 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.وبحسب البيان فقد تم ملاحظة تراجع واضح في معدل الخصوبة في عدة دول، في حين أن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/سريلانكا-تسليم-أموال-الرئيس-الفار-إلى-الشرطة-1064946056.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, عدد السكان
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات نسمة في نوفمبر
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توقعت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، أن عدد سكان العالم قد يصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى أن الهند قد تصبح أكثر دولة تعدادا للسكان عام 2023 عوضا عن الصين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن ذلك "هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها".
وتابع غوتيريش" "مناسبة للاحتفاء بتنوعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".
من جهة ثانية، قالت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن النمو السكاني العالمي يعد الأبطأ منذ 1950، بحسب موقع "المملكة
".
وتشير التوقعات أيضا إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى نحو 8.5 مليارات نسمة عام 2030، و9.7 مليارات عام 2050، حيث سيبلغ ذروته بنحو 10.4 مليار نسمة في 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.
وبحسب البيان فقد تم ملاحظة تراجع واضح في معدل الخصوبة في عدة دول، في حين أن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.