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الخارجية الروسية تعلن عزم موسكو التعاون مع حكومة سريلانكا الجديدة
الخارجية الروسية تعلن عزم موسكو التعاون مع حكومة سريلانكا الجديدة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، اليوم الاثنين إن "موسكو تنتظر تشكيل حكومة جديدة في سريلانكا ومستعدة للتعاون معها". 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T15:55+0000
2022-07-11T15:55+0000
الخارجية الروسية
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وأضاف البيان الذي نشره الموقع الرسمي للوزارة: "ننطلق من حقيقة أن الأحداث في سريلانكا شأن داخلي، ونأمل أن يتم تطوير العمليات السياسية في بلدنا الصديق وفقًا لدستورها والقوانين الحالية، ونحن ننتظر تشكيل لجنة الحكومة الجديدة ومستعدون للتعاون معها".وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها "تأمل في تطبيع سريع للوضع واعتماد السلطات السريلانكية الجديدة للإجراءات اللازمة لتجاوز أزمة الاقتصاد الوطني".وأكد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، في 10 تموز/يوليو، أنه سيتنحى عن منصبه.وكتب رانيل ويكرمسينغ على صفحته على تويتر: "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب. لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".وأعلن ويكرمسينغ قراره بعد اجتماع لقادة الأحزاب السياسية، ترأسه رئيس برلمان البلاد، ماهيندا يابا أبيواردينا.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/تحويل-مقر-إقامة-رئيس-وزراء-سريلانكا-إلى-متحف-مؤقت-1064957800.html
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الخارجية الروسية

الخارجية الروسية تعلن عزم موسكو التعاون مع حكومة سريلانكا الجديدة

15:55 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الذهاب إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، اليوم الاثنين إن "موسكو تنتظر تشكيل حكومة جديدة في سريلانكا ومستعدة للتعاون معها".
وأضاف البيان الذي نشره الموقع الرسمي للوزارة: "ننطلق من حقيقة أن الأحداث في سريلانكا شأن داخلي، ونأمل أن يتم تطوير العمليات السياسية في بلدنا الصديق وفقًا لدستورها والقوانين الحالية، ونحن ننتظر تشكيل لجنة الحكومة الجديدة ومستعدون للتعاون معها".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها "تأمل في تطبيع سريع للوضع واعتماد السلطات السريلانكية الجديدة للإجراءات اللازمة لتجاوز أزمة الاقتصاد الوطني".
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وأكد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، في 10 تموز/يوليو، أنه سيتنحى عن منصبه.
وكتب رانيل ويكرمسينغ على صفحته على تويتر: "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب. لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".
وأعلن ويكرمسينغ قراره بعد اجتماع لقادة الأحزاب السياسية، ترأسه رئيس برلمان البلاد، ماهيندا يابا أبيواردينا.
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