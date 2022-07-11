https://arabic.sputniknews.com/20220711/الداخلية-كييف-تحاول-اغتيار-رئيس-إدارة-ميليتوبل-1064938912.html
الداخلية: كييف تحاول اغتيال رئيس إدارة ميليتوبول
الداخلية: كييف تحاول اغتيال رئيس إدارة ميليتوبول
قال أليكسي سيليفانو، نائب رئيس المديرية الرئيسية بوزارة الشؤون الداخلية للمنطقة، إن النظام الأوكراني قام بمحاولة اغتيال لرئيس إدارة منطقة ميليتوبول في منطقة... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T06:32+0000
2022-07-11T06:32+0000
2022-07-11T07:07+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال سيليفانوف عبر قناته على "تلغرام": "الليلة، قام النظام الأوكراني بمحاولة اغتيال لرئيس إدارة منطقة ميليتوبول، أندريه سيغوتا. ولحسن الحظ، لم يصب بأذى وهو مستمر في العمل، على الرغم من تهديدات الجانب الأوكراني". وبحسبه، لا تزال الإجراءات العملياتية والتحقيقية جارية في مسرح الحادثة. وشدد سيليفانوف على أن "تفاصيل الهجوم الإرهابي ستناقش لاحقًا. أذكرك أن المدنيين هم أول من يعاني من التخريب. وكل من يحاول زعزعة استقرار الحياة المدنية في الأراضي المحررة سيعاقب لا محالة". هذا وأكد فلاديمير روغوف، ممثل الإدارة العسكرية والمدنية في المنطقة لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تحديد هوية الشخص الذي حاول اغتيال رئيس إدارة منطقة ميليتوبول.خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا. تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وتم تداول الروبل، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث. وأعلنت المناطق عن خطط لتصبح كيانا روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/سلطات-خيرسون-تتحدث-عن-تورط-أوكرانيا-بعملية-اغتيال-أحد-مسؤولي-الإقليم-1064151296.html
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أخبار أوكرانيا
الداخلية: كييف تحاول اغتيال رئيس إدارة ميليتوبول
06:32 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 11.07.2022) تابعنا عبر
قال أليكسي سيليفانو، نائب رئيس المديرية الرئيسية بوزارة الشؤون الداخلية للمنطقة، إن النظام الأوكراني قام بمحاولة اغتيال لرئيس إدارة منطقة ميليتوبول في منطقة زابوروجيه، أندريه سيغوتا، وأكد أنه لم يصب بأذى.
وقال سيليفانوف عبر قناته على "تلغرام": "الليلة، قام النظام الأوكراني بمحاولة اغتيال لرئيس إدارة منطقة ميليتوبول، أندريه سيغوتا. ولحسن الحظ، لم يصب بأذى وهو مستمر في العمل، على الرغم من تهديدات الجانب الأوكراني".
وبحسبه، لا تزال الإجراءات العملياتية والتحقيقية جارية في مسرح الحادثة. وشدد سيليفانوف على أن "تفاصيل الهجوم الإرهابي ستناقش لاحقًا. أذكرك أن المدنيين هم أول من يعاني من التخريب. وكل من يحاول زعزعة استقرار الحياة المدنية في الأراضي المحررة سيعاقب لا محالة".
هذا وأكد فلاديمير روغوف، ممثل الإدارة العسكرية والمدنية في المنطقة لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تحديد هوية الشخص الذي حاول اغتيال رئيس إدارة منطقة ميليتوبول.
خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا. تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وتم تداول الروبل، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث. وأعلنت المناطق عن خطط لتصبح كيانا روسيا.