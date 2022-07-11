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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-تحيد-حوالي-250-مسلحا-في-خاركوف-1064948895.html
الدفاع الروسية: القوات الجوية تحيد حوالي 250 مسلحا في خاركوف
الدفاع الروسية: القوات الجوية تحيد حوالي 250 مسلحا في خاركوف
أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن خسائر اللواء 25 المنفصل المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، العامل في... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T09:07+0000
2022-07-11T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال في إيجاز صحفي: "ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش، وقوات القذائف والمدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية: 27 موقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، ووحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار في 53 مقاطعة، فضلاً عن قوة بشرية ومعدات عسكرية في 156 مقاطعة، ثلاثة مستودعات ذخيرة في مناطق مأهولة بالسكان من كومسومولسكوي وبارتيزانسكوي في منطقة نيكولاييف، وكذلك نظام الصواريخ "أوسا" في منطقة سيفيرسك".وأضاف أنه "نتيجة الضربات الدقيقة التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط انتشار الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا في خاركوف، تم تحييد حوالي 250 مسلحا وما يصل إلى 25 عربة ومدرعات".وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 قذيفة من راجمة "أوراغان" في مناطق إيزيوم في مقاطعة خاركوف ونوفوداشنوي ويوبيلينوي وسلافيانوسربسك وجمهورية لوغانسك الشعبية ونوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.وأكد أن القوات الفضائية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مستودعا خزن فيه أكثر من 200 طن من أنظمة الصواريخ الأجنبية المضادة للدبابات والصواريخ الخاصة بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064937598.html
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوات الجوية تحيد حوالي 250 مسلحا في خاركوف

09:07 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 09:19 GMT 11.07.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن خسائر اللواء 25 المنفصل المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، العامل في منطقة سيفيرسك، خلال القتال أكثر من 70%.
وقال في إيجاز صحفي: "ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش، وقوات القذائف والمدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية: 27 موقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، ووحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار في 53 مقاطعة، فضلاً عن قوة بشرية ومعدات عسكرية في 156 مقاطعة، ثلاثة مستودعات ذخيرة في مناطق مأهولة بالسكان من كومسومولسكوي وبارتيزانسكوي في منطقة نيكولاييف، وكذلك نظام الصواريخ "أوسا" في منطقة سيفيرسك".
وأضاف أنه "نتيجة الضربات الدقيقة التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط انتشار الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا في خاركوف، تم تحييد حوالي 250 مسلحا وما يصل إلى 25 عربة ومدرعات".
وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 قذيفة من راجمة "أوراغان" في مناطق إيزيوم في مقاطعة خاركوف ونوفوداشنوي ويوبيلينوي وسلافيانوسربسك وجمهورية لوغانسك الشعبية ونوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
وأكد أن القوات الفضائية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مستودعا خزن فيه أكثر من 200 طن من أنظمة الصواريخ الأجنبية المضادة للدبابات والصواريخ الخاصة بها.
دمرت ضربات القوات المسلحة الأوكرانية عمدا البنية التحتية لمدن دونباس. يقوم هؤلاء الأطفال من ديبالتسيفو بتخزين الحطب للتدفئة وطهي الطعام على النار في الفناء القريب من الملاجئ. 4 مارس/ آذار 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
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