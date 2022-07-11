https://arabic.sputniknews.com/20220711/السعودية-تسجل-ارتفاعا-في-مؤشر-الإنتاج-الصناعي-بنسبة-24-1064950681.html
السعودية تسجل ارتفاعا في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 24%
السعودية تسجل ارتفاعا في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 24%
سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 24 في المائة، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T10:10+0000
2022-07-11T10:10+0000
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السعودية
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن هذا الارتفاع جاء نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز بالمملكة.وأفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودية بأن ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.3%، فيما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر مايو بنسبة 28.8%، كذلك ارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3%، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.في السياق ذاته، كشفت نتائج النشرة عن ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق أبريل/ نيسان بنسبة 1.2%، متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعاً بنسبة 0.9%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2%، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعاً بنسبة 24.9%.يذكر أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو أحد المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، المتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
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السعودية, العالم العربي
السعودية تسجل ارتفاعا في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 24%
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سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 24 في المائة، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط
" إن هذا الارتفاع جاء نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز بالمملكة.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودية بأن ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.3%، فيما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر مايو بنسبة 28.8%، كذلك ارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3%، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
في السياق ذاته، كشفت نتائج النشرة عن ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق أبريل/ نيسان بنسبة 1.2%، متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعاً بنسبة 0.9%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2%، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعاً بنسبة 24.9%.
يذكر أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو أحد المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، المتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.