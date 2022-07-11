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https://arabic.sputniknews.com/20220711/السلطات-العمانية-تعتقل-3-آسيويين-بتهمة-تسلق-سارية-العلم-فيديو-1064946314.html
السلطات العمانية تعتقل 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم... فيديو
السلطات العمانية تعتقل 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم... فيديو
اعتقلت السلطات العمانية، اليوم الاثنين، ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكل يعرض حياتهم للخطر. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T08:31+0000
2022-07-11T08:39+0000
العالم العربي
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وقالت قيادة شرطة محافظة الداخلية في سلطنة عمان عبر صفحتها على "تويتر": "قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكلٍ يعرض حياتهم للخطر"، مضيفة "وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية".
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العالم العربي, أخبار عمان

السلطات العمانية تعتقل 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم... فيديو

08:31 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 08:39 GMT 11.07.2022)
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب "أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020"
مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf
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اعتقلت السلطات العمانية، اليوم الاثنين، ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكل يعرض حياتهم للخطر.
وقالت قيادة شرطة محافظة الداخلية في سلطنة عمان عبر صفحتها على "تويتر": "قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكلٍ يعرض حياتهم للخطر"، مضيفة "وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية".
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