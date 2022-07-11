https://arabic.sputniknews.com/20220711/السلطات-العمانية-تعتقل-3-آسيويين-بتهمة-تسلق-سارية-العلم-فيديو-1064946314.html
السلطات العمانية تعتقل 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم... فيديو
السلطات العمانية تعتقل 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم... فيديو
اعتقلت السلطات العمانية، اليوم الاثنين، ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكل يعرض حياتهم للخطر. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T08:31+0000
2022-07-11T08:31+0000
2022-07-11T08:39+0000
العالم العربي
أخبار عمان
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وقالت قيادة شرطة محافظة الداخلية في سلطنة عمان عبر صفحتها على "تويتر": "قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكلٍ يعرض حياتهم للخطر"، مضيفة "وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار عمان
السلطات العمانية تعتقل 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم... فيديو
08:31 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 08:39 GMT 11.07.2022) تابعنا عبر
اعتقلت السلطات العمانية، اليوم الاثنين، ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكل يعرض حياتهم للخطر.
وقالت قيادة شرطة محافظة الداخلية في سلطنة عمان عبر صفحتها على "تويتر": "قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكلٍ يعرض حياتهم للخطر"، مضيفة "وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية".