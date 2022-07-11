https://arabic.sputniknews.com/20220711/الطب-الشرعي-الإسباني-يشرح-جثة-رئيس-أفريقي-بسبب-ملابسات-حول-وفاته-1064958183.html

الطب الشرعي الإسباني يشرح جثة رئيس أفريقي بسبب "ملابسات" حول وفاته

الطب الشرعي الإسباني يشرح جثة رئيس أفريقي بسبب "ملابسات" حول وفاته

أجرى خبراء الطب الشرعي في إسبانيا تشريحًا لجثة الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس بناءً على طلب ابنته التي تعتقد أن والدها ربما يكون قد قُتل. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T13:36+0000

2022-07-11T13:36+0000

2022-07-11T13:36+0000

العالم

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وتوفي خوسيه إدواردو دوس سانتوس في مستشفى في برشلونة في 8 يوليو/تموز، ويُذكر أنه قضى الأيام الأخيرة في غيبوبة بعد السكتة القلبية.وأكد متحدث باسم محكمة برشلونة أنه تم منح الإذن بتشريح الجثة في اليوم الذي توفي فيه دوس سانتوس، وقال محامو ابنته لوكالة الأنباء الفرنسية، البوم الإثنين، إنه قد "تم بالفعل إجراء تشريح للجثة، لكن النتائج لم تُعرف بعد".وتتهم ابنة دوس سانتوس شيزي دوس سانتوس، زوجة الرئيس الراحل، آنا باولا، وطبيبها الشخصي بمحاولة القتل.كما تزعم وجود صلة بين آنا باولا والحكومة الحالية في أنغولا، والتي يُزعم أنها اضطهدت أشخاصًا من حاشية الزعيم السابق.ويشير بيان عائلة دوس سانتوس أيضًا إلى ضغوط من الحكومة الأنغولية لإعادة الرفات إلى الوطن في أقرب وقت ممكن لدفنها هناك، وفي غضون ذلك، ووفقًا لشيزي دوس سانتوس، فقد أراد والدها أن يُدفن في برشلونة، حيث يعيش منذ عام 2019.وحكم خوسيه إدواردو دوس سانتوس أنغولا لمدة 38 عامًا، واستقال من رئاسة البلاد في سبتمبر 2017، رافضًا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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