عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220711/الطب-الشرعي-الإسباني-يشرح-جثة-رئيس-أفريقي-بسبب-ملابسات-حول-وفاته-1064958183.html
الطب الشرعي الإسباني يشرح جثة رئيس أفريقي بسبب "ملابسات" حول وفاته
الطب الشرعي الإسباني يشرح جثة رئيس أفريقي بسبب "ملابسات" حول وفاته
أجرى خبراء الطب الشرعي في إسبانيا تشريحًا لجثة الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس بناءً على طلب ابنته التي تعتقد أن والدها ربما يكون قد قُتل. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T13:36+0000
2022-07-11T13:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101465/57/1014655765_31:0:2970:1653_1920x0_80_0_0_5e28f8c58352ce15bcfafda73a0e206b.jpg
وتوفي خوسيه إدواردو دوس سانتوس في مستشفى في برشلونة في 8 يوليو/تموز، ويُذكر أنه قضى الأيام الأخيرة في غيبوبة بعد السكتة القلبية.وأكد متحدث باسم محكمة برشلونة أنه تم منح الإذن بتشريح الجثة في اليوم الذي توفي فيه دوس سانتوس، وقال محامو ابنته لوكالة الأنباء الفرنسية، البوم الإثنين، إنه قد "تم بالفعل إجراء تشريح للجثة، لكن النتائج لم تُعرف بعد".وتتهم ابنة دوس سانتوس شيزي دوس سانتوس، زوجة الرئيس الراحل، آنا باولا، وطبيبها الشخصي بمحاولة القتل.كما تزعم وجود صلة بين آنا باولا والحكومة الحالية في أنغولا، والتي يُزعم أنها اضطهدت أشخاصًا من حاشية الزعيم السابق.ويشير بيان عائلة دوس سانتوس أيضًا إلى ضغوط من الحكومة الأنغولية لإعادة الرفات إلى الوطن في أقرب وقت ممكن لدفنها هناك، وفي غضون ذلك، ووفقًا لشيزي دوس سانتوس، فقد أراد والدها أن يُدفن في برشلونة، حيث يعيش منذ عام 2019.وحكم خوسيه إدواردو دوس سانتوس أنغولا لمدة 38 عامًا، واستقال من رئاسة البلاد في سبتمبر 2017، رافضًا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/سفير-روسيا-في-أنغولا-الغرب-يبتز-الدول-الأفريقية-لإدانة-إجراءات-موسكو-في-أوكرانيا-1061806095.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101465/57/1014655765_398:0:2602:1653_1920x0_80_0_0_1e50386ea1d71914919268eb18e29754.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الطب الشرعي الإسباني يشرح جثة رئيس أفريقي بسبب "ملابسات" حول وفاته

13:36 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Fred Greenberg / الذهاب إلى بنك الصورعاصمة أنغولا – لواندا
عاصمة أنغولا – لواندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Fred Greenberg
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أجرى خبراء الطب الشرعي في إسبانيا تشريحًا لجثة الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس بناءً على طلب ابنته التي تعتقد أن والدها ربما يكون قد قُتل.
وتوفي خوسيه إدواردو دوس سانتوس في مستشفى في برشلونة في 8 يوليو/تموز، ويُذكر أنه قضى الأيام الأخيرة في غيبوبة بعد السكتة القلبية.
وأكد متحدث باسم محكمة برشلونة أنه تم منح الإذن بتشريح الجثة في اليوم الذي توفي فيه دوس سانتوس، وقال محامو ابنته لوكالة الأنباء الفرنسية، البوم الإثنين، إنه قد "تم بالفعل إجراء تشريح للجثة، لكن النتائج لم تُعرف بعد".
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سفير روسيا في أنغولا: الغرب يبتز الدول الأفريقية لإدانة إجراءات موسكو في أوكرانيا
3 مايو, 01:18 GMT
وتتهم ابنة دوس سانتوس شيزي دوس سانتوس، زوجة الرئيس الراحل، آنا باولا، وطبيبها الشخصي بمحاولة القتل.
كما تزعم وجود صلة بين آنا باولا والحكومة الحالية في أنغولا، والتي يُزعم أنها اضطهدت أشخاصًا من حاشية الزعيم السابق.
ويشير بيان عائلة دوس سانتوس أيضًا إلى ضغوط من الحكومة الأنغولية لإعادة الرفات إلى الوطن في أقرب وقت ممكن لدفنها هناك، وفي غضون ذلك، ووفقًا لشيزي دوس سانتوس، فقد أراد والدها أن يُدفن في برشلونة، حيث يعيش منذ عام 2019.
وحكم خوسيه إدواردو دوس سانتوس أنغولا لمدة 38 عامًا، واستقال من رئاسة البلاد في سبتمبر 2017، رافضًا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала