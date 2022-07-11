https://arabic.sputniknews.com/20220711/الغنوشي-يبدو-أنه-سيتم-إيقافي-1064958317.html
الغنوشي: يبدو أنه سيتم إيقافي
الغنوشي: يبدو أنه سيتم إيقافي
توقع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T13:47+0000
2022-07-11T13:47+0000
2022-07-11T13:47+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقل موقع "تونس كلوب" عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.من جانبه، قال الشابي خلال الندوة الصحيفية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين، إن راشد الغنوشي نفى أي علاقة له بجمعية نماء التي وقع فتح تحقيق قضائي فيها أو قضية إنستالينغو.يذكر أن وسائل إعلام تونسية كانت قد أفادت، يوم الأربعاء الماضي، بأن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن "قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي".وكانت السلطات القضائية في تونس أصدرت قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها مراسلة "سبوتنيك"، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
أخبار تونس اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الغنوشي: يبدو أنه سيتم إيقافي
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توقع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء.
ونقل موقع "تونس كلوب
" عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.
وأكد الغنوشي في سياق حديثه على أنه "ولد في هذه الأرض وسيموت فيها، وأنه حسب المعطيات الأولية يبدو أنه سيتم إيقافه".
من جانبه، قال الشابي خلال الندوة الصحيفية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين، إن راشد الغنوشي نفى أي علاقة له بجمعية نماء التي وقع فتح تحقيق قضائي فيها أو قضية إنستالينغو.
يذكر أن وسائل إعلام تونسية كانت قد أفادت، يوم الأربعاء الماضي، بأن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.
وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية
، أن "قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي".
وكانت السلطات القضائية في تونس أصدرت قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.
وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها مراسلة "سبوتنيك"، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.