https://arabic.sputniknews.com/20220711/القوات-الأمنية-الروسية-تعتقل-11-عنصرا-من-داعش-في-كاراتشايفو-تشركيسيا-1064939461.html
القوات الأمنية الروسية تعتقل 11 عنصرا من "داعش" في كاراتشايفو-تشركيسيا
القوات الأمنية الروسية تعتقل 11 عنصرا من "داعش" في كاراتشايفو-تشركيسيا
أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي أنه تم اعتقال 11 عضوًا في الخلية السرية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T07:01+0000
2022-07-11T07:01+0000
2022-07-11T07:01+0000
روسيا
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وقال: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية ... على أراضي جمهورية كاراتشايفو تشركيسيا 11 مواطنًا روسيًا، أعضاء في خلية سرية تابعة لتنظيم "داعش" المحظورة على أراضي روسيا، متورطين في إشراك سكان المنطقة في الأنشطة الإرهابية، وكذلك دعايتهم على الإنترنت".وعثر على 10 وحدات أسلحة مدنية ومسدس "PM" وبندقية صيد وثلاث قنابل يدوية وكمية كبيرة من الذخيرة ووسائل اتصال "تحتوي على مواد تكشف نشاطهم غير القانوني" وتمت مصادرتها في أماكن سكن الإرهابيين.وأضاف: "فتحت سلطات التحقيق قضية جنائية ضد المحتجزين بموجب الجزأين 1 و2 من المادة 205-4 (تنظيم مجتمع إرهابي والمشاركة فيه)، الجزء 2 من المادة 205-2 (الدعاية للإرهاب) من قانون العقوبات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الأمنية الروسية تعتقل 11 عنصرا من "داعش" في كاراتشايفو-تشركيسيا
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أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي أنه تم اعتقال 11 عضوًا في الخلية السرية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في كاراتشايفو-تشركيسيا، حيث تمت مصادرة ترسانة من الأسلحة النارية والقنابل اليدوية.
وقال: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية ... على أراضي جمهورية كاراتشايفو تشركيسيا 11 مواطنًا روسيًا، أعضاء في خلية سرية تابعة لتنظيم "داعش" المحظورة على أراضي روسيا، متورطين في إشراك سكان المنطقة في الأنشطة الإرهابية، وكذلك دعايتهم على الإنترنت".
وعثر على 10 وحدات أسلحة مدنية ومسدس "PM" وبندقية صيد وثلاث قنابل يدوية وكمية كبيرة من الذخيرة ووسائل اتصال "تحتوي على مواد تكشف نشاطهم غير القانوني" وتمت مصادرتها في أماكن سكن الإرهابيين.
وأضاف: "فتحت سلطات التحقيق قضية جنائية ضد المحتجزين بموجب الجزأين 1 و2 من المادة 205-4 (تنظيم مجتمع إرهابي والمشاركة فيه)، الجزء 2 من المادة 205-2 (الدعاية للإرهاب) من قانون العقوبات".