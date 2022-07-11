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الكاظمي يستذكر البطولات العسكرية والأمنية في تحرير الموصل خلال فعاليات "وثبة الأسود"
الكاظمي يستذكر البطولات العسكرية والأمنية في تحرير الموصل خلال فعاليات "وثبة الأسود"
شهد رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، فعاليات التمرين التعبوي الميداني "وثبة الأسود"، الذي يقدمه جهاز مكافحة... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T09:28+0000
2022-07-11T09:28+0000
العالم العربي
العراق
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي قدّم خلال كلمة له أعقبت التمرين التهنئة للمقاتلين الأبطال بمناسبة العيد المبارك"، بحسب وكالة "الأنباء العراقية".وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء "استذكر البطولات التي سطّرها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب مع إخوانهم في المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى في تحرير مدينة الموصل".وأكد الكاظمي "ثقته بالانسجام الكامل والتدريب والتفاني في بذل الجهود من قبل المقاتلين ضباطا ومراتب، وأن الانضباط والأداء هذين هما مدعاة فخر واعتزاز وشهادة أمام العالم أجمع".وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "الفعالية حضرها عدد من القادة والآمرين من مختلف صنوف قواتنا المسلحة البطلة، فضلا عن عدد من الملحقين العسكريين والمستشارين الممثلين عن الدول الصديقة".
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العالم العربي, العراق

الكاظمي يستذكر البطولات العسكرية والأمنية في تحرير الموصل خلال فعاليات "وثبة الأسود"

09:28 GMT 11.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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شهد رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، فعاليات التمرين التعبوي الميداني "وثبة الأسود"، الذي يقدمه جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي قدّم خلال كلمة له أعقبت التمرين التهنئة للمقاتلين الأبطال بمناسبة العيد المبارك"، بحسب وكالة "الأنباء العراقية".
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء "استذكر البطولات التي سطّرها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب مع إخوانهم في المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى في تحرير مدينة الموصل".
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وأكد الكاظمي "ثقته بالانسجام الكامل والتدريب والتفاني في بذل الجهود من قبل المقاتلين ضباطا ومراتب، وأن الانضباط والأداء هذين هما مدعاة فخر واعتزاز وشهادة أمام العالم أجمع".
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "الفعالية حضرها عدد من القادة والآمرين من مختلف صنوف قواتنا المسلحة البطلة، فضلا عن عدد من الملحقين العسكريين والمستشارين الممثلين عن الدول الصديقة".
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