https://arabic.sputniknews.com/20220711/الولايات-المتحدة-قد-ترفع-الحظر-عن-بيع-الأسلحة-الهجومية-للرياض-1064957254.html
الولايات المتحدة قد ترفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للرياض
الولايات المتحدة قد ترفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للرياض
ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش إمكانية رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T13:05+0000
2022-07-11T13:05+0000
2022-07-11T13:05+0000
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وقالت المصادر إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى كانوا يضغطون في الأشهر الأخيرة، في اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين، من أجل إنهاء السياسة الأمريكية المتمثلة في بيع فقط الأسلحة الدفاعية للرياض. وأضافت أن المناقشات حول هذه القضية في الولايات المتحدة غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، لذلك من غير المتوقع اتخاذ قرار في أي وقت قريب. وأشار أحد المصادر إلى أن الولايات المتحدة "في الوقت الحاضر" لا تتفاوض مع السعودية في موضوع الأسلحة الهجومية.وقالت المصادر إن "أي قرار نهائي سيعتمد على ما إذا كانت الرياض ستحرز تقدمًا في إنهاء الحرب في اليمن".أشار بايدن قبل رحلته إلى الشرق الأوسط إلى أنه يسعى لإعادة العلاقات المتوترة مع المملكة العربية السعودية وسط رغبة في زيادة إمدادات النفط من منطقة الخليج.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة قد ترفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للرياض
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش إمكانية رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية.
وقالت المصادر إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى كانوا يضغطون في الأشهر الأخيرة، في اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين، من أجل إنهاء السياسة الأمريكية المتمثلة في بيع فقط الأسلحة الدفاعية للرياض
. وأضافت أن المناقشات حول هذه القضية في الولايات المتحدة غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، لذلك من غير المتوقع اتخاذ قرار في أي وقت قريب. وأشار أحد المصادر إلى أن الولايات المتحدة "في الوقت الحاضر" لا تتفاوض مع السعودية في موضوع الأسلحة الهجومية
.
وقالت المصادر إن "أي قرار نهائي سيعتمد على ما إذا كانت الرياض ستحرز تقدمًا في إنهاء الحرب في اليمن".
أشار بايدن قبل رحلته إلى الشرق الأوسط إلى أنه يسعى لإعادة العلاقات المتوترة مع المملكة العربية السعودية وسط رغبة في زيادة إمدادات النفط من منطقة الخليج.