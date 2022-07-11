عربي
الداخلية : كييف تحاول اغتيال رئيس إدارة ميليتوبول
https://arabic.sputniknews.com/20220711/اليابان-تشرح-سبب-التأخر-في-تنكيس-الأعلام-حدادا-على-شينزو-آبي-1064938708.html
اليابان تشرح سبب التأخر في تنكيس الأعلام حدادا على شينزو آبي
اليابان تشرح سبب التأخر في تنكيس الأعلام حدادا على شينزو آبي
أعلنت اليابان تنكيس الأعلام اليوم وغدا في مقر إقامة رئيس الوزراء، حدادا على الرئيس السابق شينزو آبي. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T06:29+0000
2022-07-11T06:29+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064849363_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1ac8a8f6eb3dfd93814d38575ba22c90.jpg
وحول سبب التأخير في تنكيس الأعلم قال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي: "تم اتخاذ هذا القرار الآن فقط لأن اليوم هو أول يوم من أيام الأسبوع منذ وفاة آبي"، موضحا:في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الهند والبرازيل وكوبا أعلنت الحداد على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064849363_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_35a7a730de836f13d4654fd29bca542d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

اليابان تشرح سبب التأخر في تنكيس الأعلام حدادا على شينزو آبي

06:29 GMT 11.07.2022
© AFP 2022 / Philip Fongرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، 22 يونيو 2022
رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، 22 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / Philip Fong
تابعنا عبرTelegram
أعلنت اليابان تنكيس الأعلام اليوم وغدا في مقر إقامة رئيس الوزراء، حدادا على الرئيس السابق شينزو آبي.
وحول سبب التأخير في تنكيس الأعلم قال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي: "تم اتخاذ هذا القرار الآن فقط لأن اليوم هو أول يوم من أيام الأسبوع منذ وفاة آبي"، موضحا:

الحكومة أنزلت أعلامها كما يحدث حدادا على رئيس الوزراء الحالي. فقد شينزو آبي حياته نتيجة عمل همجي خلال الانتخابات التي هي أساس الديمقراطية. مع الأخذ في الاعتبار الحزن الذي يعيشه رئيس الوزراء والناس، اليوم وغدا سيتم تنكيس الأعلام في مقر رئاسة الوزراء.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الهند والبرازيل وكوبا أعلنت الحداد على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала