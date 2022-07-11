https://arabic.sputniknews.com/20220711/اليابان-تشرح-سبب-التأخر-في-تنكيس-الأعلام-حدادا-على-شينزو-آبي-1064938708.html
اليابان تشرح سبب التأخر في تنكيس الأعلام حدادا على شينزو آبي
اليابان تشرح سبب التأخر في تنكيس الأعلام حدادا على شينزو آبي
أعلنت اليابان تنكيس الأعلام اليوم وغدا في مقر إقامة رئيس الوزراء، حدادا على الرئيس السابق شينزو آبي. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T06:29+0000
2022-07-11T06:29+0000
2022-07-11T06:29+0000
العالم
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وحول سبب التأخير في تنكيس الأعلم قال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي: "تم اتخاذ هذا القرار الآن فقط لأن اليوم هو أول يوم من أيام الأسبوع منذ وفاة آبي"، موضحا:في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الهند والبرازيل وكوبا أعلنت الحداد على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.
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العالم
اليابان تشرح سبب التأخر في تنكيس الأعلام حدادا على شينزو آبي
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أعلنت اليابان تنكيس الأعلام اليوم وغدا في مقر إقامة رئيس الوزراء، حدادا على الرئيس السابق شينزو آبي.
وحول سبب التأخير في تنكيس الأعلم قال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي: "تم اتخاذ هذا القرار الآن فقط لأن اليوم هو أول يوم من أيام الأسبوع منذ وفاة آبي"، موضحا:
الحكومة أنزلت أعلامها كما يحدث حدادا على رئيس الوزراء الحالي. فقد شينزو آبي حياته نتيجة عمل همجي خلال الانتخابات التي هي أساس الديمقراطية. مع الأخذ في الاعتبار الحزن الذي يعيشه رئيس الوزراء والناس، اليوم وغدا سيتم تنكيس الأعلام في مقر رئاسة الوزراء.
في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الهند والبرازيل وكوبا أعلنت الحداد على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض
آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.