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https://arabic.sputniknews.com/20220711/بايدن-يعلن-أنه-أجرى-تعديلا-على-دراجته-الهوائية-بعد-حادثة-السقوط-1064945153.html
بايدن يعلن أنه أجرى تعديلا على دراجته الهوائية بعد "حادثة السقوط"
بايدن يعلن أنه أجرى تعديلا على دراجته الهوائية بعد "حادثة السقوط"
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن تعديلات على دراجته الهوائية بعد حادثة سقوطه الأخيرة في منتصف شهر يونيو/حزيران. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T07:49+0000
2022-07-11T07:49+0000
جو بايدن
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وقال بايدن للصحفيين خلال جولته على دراجته الهوائية أنه أجرى تعديلات عليها، قائلا:هذا وسقط جو بايدن من على دراجته، أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.وبحسب ما ورد، قال بايدن للصحافة: "أنا بخير"، لقد واجهت مشكلة في نزع حذائي عن دواستَي الدراجة ما تسبب في السقوط.
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جو بايدن

بايدن يعلن أنه أجرى تعديلا على دراجته الهوائية بعد "حادثة السقوط"

07:49 GMT 11.07.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBلحظة سقوط بايدن أثناء ركوبه الدراجة الهوائية
لحظة سقوط بايدن أثناء ركوبه الدراجة الهوائية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن تعديلات على دراجته الهوائية بعد حادثة سقوطه الأخيرة في منتصف شهر يونيو/حزيران.
وقال بايدن للصحفيين خلال جولته على دراجته الهوائية أنه أجرى تعديلات عليها، قائلا:

أريدكم أن تعرفوا أنني أزلت الأربطة من الدواسات.

هذا وسقط جو بايدن من على دراجته، أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.
وبحسب ما ورد، قال بايدن للصحافة: "أنا بخير"، لقد واجهت مشكلة في نزع حذائي عن دواستَي الدراجة ما تسبب في السقوط.
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