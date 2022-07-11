https://arabic.sputniknews.com/20220711/بعد-تصريحات-باشاغا-محللون-يكشفون-هل-سقطت-حكومة-الدبيبة-وفقدت-الدعم-الدولي؟-1064972076.html

بعد تصريحات باشاغا.. محللون يكشفون هل سقطت حكومة الدبيبة وفقدت الدعم الدولي؟

بعد تصريحات باشاغا.. محللون يكشفون هل سقطت حكومة الدبيبة وفقدت الدعم الدولي؟

مازال الانقسام السياسي يسيطر على الوضع في ليبيا، فرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته يتمسك بموقفه في البقاء في السلطة حتى إقامة الانتخابات... 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T21:47+0000

2022-07-11T21:47+0000

2022-07-11T21:47+0000

أخبار ليبيا اليوم

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النزاع بين باشاغا والدبيبة امتد إلى قطاعات الدولة فشَلَّ المؤسسة الوطنية للنفط في بعض الأحيان، وتطور إلى اشتباكات بين جماعات مسلحة في العاصمة، ليخيم بظلام دامس وانقطاع في الكهرباء جعل رئيس البرلمان يطلب من النائب العام التحقيق في أسبابه، كما وصل إلى "جيب" المواطن الذي أصبح يجد صعوبة كبيرة جدا في الحصول على راتبه.رغم كل ذلك، خرج باشاغا قبل أيام قائلا، إن "القوى التي كانت تعارض دخول حكومته للعاصمة الليبية غيرت موقفها". مؤكدا بأنه "سوف يدخل العاصمة قريبا".تصريحات رئيس الحكومة المنتخب من قبل البرلمان "كانت غامضة"، إذ لم يكشف باشاغا عن اسم القوى التي كانت تعارض دخول حكومته إلى العاصمة، ولا عن أسباب تراجعها عن رأيها؟!.كما طرحت تلك التصريحات تساؤلات عدة يتلخص أهمها في "هل سقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالفعل؟".السلمية ونجاح حكومة باشاغا في السيطرة على البلادوفي هذا الجانب، يقول المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، في حال نجاح حكومة فتحي باشاغا من دخول العاصمة سلميا فإنها ستنال بالتأكيد فرصة كبيرة لكي تعمل على استعادة المقار الحكومية المشغولة من قِبل حكومة الدبيبة المنتهية ولايته، والتي ترفض حتى الآن إتمام عملية التسليم والاستلام برغم عدم وجود أي أثر لعملها خارج مدينة طرابلس.ويرى أن المسار الثاني هو المسار التنفيذي الذي يتمثل في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ويتطلب دخول هذه الحكومة إلى العاصمة توافق الأطراف الأساسية الموجودة في العاصمة، وما حولها، وهذا ما يعمل عليه باشاغا لكي يتمكن من دخول العاصمة سلميا والعمل فيها بشكل اعتيادي.افتعال الأزمات لإسقاط حكومة الدبيبةومن جهته صرح المحلل السياسي، الدكتور فوزي الحداد، أن الصراع السياسي القائم الآن بين الحكومتين وأنصار الحكومتين بدأ في أخذ أشكال أكثر تعقيدا، تمثلت في افتعال الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها المواطن الليبي، منها أزمة الكهرباء والسيولة والمرتبات ونقص البنزين وغيرها.ويؤكد الحداد أن كل هذه الأزمات مفتعلة ليشعر المواطن الليبي بفشل حكومة الدبيبة في قيادة المرحلة، ولابد أن تسلمها لحكومة أخرى، لأن النجاحات التي تشدق بها الدبيبة وحكومته في الفترة الماضية تحاول الآن عدة جهات أن تشكك فيها على أقل تقدير، وأهم سبيل للتشكيك هو التعويل على اختلاق هذه الأزمات وإلصاق الفشل بحكومة الدبيبة التي ما زالت مسيطرة على الجانب المالي والرسمي في الدولة.لمن سيكون ولاء التشكيلات المُسلحة في طرابلس؟أوضح الحداد أن باشاغا يحاول أن يعيد ولاء التشكيلات المسلحة له، أو ينزع ولاءها من الدبيبة بشكل أو بآخر بالتسابق مع اختلاق هذه الأزمات.ورغم ذلك يرى الحداد أن هناك تأييدا كبيرا من المجموعات المسلحة المؤثرة في العاصمة طرابلس لحكومة الدبيبة، والكل يعلم أن سبب ولاء هذه المجموعات للدبيبة هو البذخ المالي على هذه المجموعات، والحماية الرسمية التي يقدمها الدبيبة لهذه المجموعات في العاصمة طرابلس.باشاغا والقوى الدوليةواختتم الحداد قوله، إن كل هذه الأمور محلية، ولكن هناك عوامل دولية يسعى إليها باشاغا ومن معه من قيادة الجيش ومجلس النواب للتأثير على الفاعلين الدوليين أهمها أمريكا وبريطانيا تتمثل في حرص باشاغا بالحديث في وسائل إعلام أجنبية أكثر من المحلية، كل هذه الضغوطات تهدف إلى تأمين دخول سلس لحكومة باشاغا للعاصمة طرابلس، ولكن النجاح لايزال غير مضمون تماما في ظل المعطيات المتوفرة حاليا في المشهد الأمني والسياسي أو حتى التحضير الدولي لهذا التغيير.الدعم البريطاني هل يسرع دخول باشاغا العاصمة؟وأضاف المحلل السياسي إدريس عبد السلام في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنه قد تكون تصريحات باشاغا بدخول العاصمة تأتي نتيجة تعويله على التغيير في المواقف الدولية تحديدا بعد زيارته لبريطانيا ودعوة البرلمان البريطاني له أمام لجنة شؤون الخارجية، لربما سيكون هناك دعم بريطاني لفتحي باشاغا، ولكن تظل الأمور مبهمة ونحن ننتظر مجريات الأمور السياسية.التشكيلات المسلحة والضغوط الدوليةواستبعد إدريس أن تكون هناك ضغوط دولية على التشكيلات المُسلحة، وإن كانت هناك ضغوط على التشكيلات المسلحة لماذا لم تكن منذ سنوات وهم يعرفون جيدا أن هذه التشكيلات المُسلحة هي التي تأخر استقرار البلاد حتى هذه اللحظة.وأكد بأن هناك مصالح متبادلة ربما ستكون وراء الموافقة على دخول باشاغا للعاصمة طرابلس بشكل سلمي، ولكن هذه الاتفاقيات لا تحل المُشكلة لأن الحكومة ستكون تحت رحمة هذه التشكيلات المُسلحة، ولابد من وجود حل حقيقي يحل الأزمة ويسمح بوجود مؤسسة أمنية حقيقية وجيش حقيقي في العاصمة يتعامل مع الحكومة أو تحت أمرة الحكومة.

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أخبار ليبيا اليوم