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بوتين ولوكاشينكو يناقشان قضية "الترانزيت" إلى كالينينغراد
بوتين ولوكاشينكو يناقشان قضية "الترانزيت" إلى كالينينغراد
ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قضية عبور البضائع إلى كالينينغراد الروسية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T09:04+0000
2022-07-11T09:09+0000
روسيا
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وبحسب ما نقلت قناة "بول بيرفوفو" على "تلغرام"، فقد ناقش الرئيسان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين 11 يوليو/تموز، موضوع عبور البضائع إلى كالينينغراد، بالإضافة لمسار العملية العسكرية وإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وبناء ميناء بيلاروسيا وقضايا الدفاع المشترك بين البلدين.هذا وقال حاكم منطقة كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إن سلطات كالينينغراد تقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع بين دول البلطيق وروسيا الاتحادية، باستثناء العبور.وقال رئيس المنطقة عبر "تلغرام": "كرد على ذلك، نقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع (بما في ذلك البضائع العابرة من دول ثالثة) بين دول البلطيق الثلاثة وروسيا (باستثناء منطقة كالينينغراد)".
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روسيا

بوتين ولوكاشينكو يناقشان قضية "الترانزيت" إلى كالينينغراد

09:04 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 11.07.2022)
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لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قضية عبور البضائع إلى كالينينغراد الروسية.
وبحسب ما نقلت قناة "بول بيرفوفو" على "تلغرام"، فقد ناقش الرئيسان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين 11 يوليو/تموز، موضوع عبور البضائع إلى كالينينغراد، بالإضافة لمسار العملية العسكرية وإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وبناء ميناء بيلاروسيا وقضايا الدفاع المشترك بين البلدين.
هذا وقال حاكم منطقة كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إن سلطات كالينينغراد تقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع بين دول البلطيق وروسيا الاتحادية، باستثناء العبور.
وقال رئيس المنطقة عبر "تلغرام": "كرد على ذلك، نقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع (بما في ذلك البضائع العابرة من دول ثالثة) بين دول البلطيق الثلاثة وروسيا (باستثناء منطقة كالينينغراد)".
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