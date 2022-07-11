https://arabic.sputniknews.com/20220711/بوتين-يوقع-مرسوما-لتسهيل-الحصول-على-الجنسية-الروسية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-وأوكرانيا-1064955839.html
بوتين يوقع مرسوما لتسهيل الحصول على الجنسية الروسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا
بوتين يوقع مرسوما لتسهيل الحصول على الجنسية الروسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية للأشخاص المقيمين بشكل دائم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا ككل. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T12:36+0000
2022-07-11T12:36+0000
2022-07-11T12:36+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102176/06/1021760657_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_80faedb5f61991aa48f20342d9b519c5.jpg
وتم نشر الوثيقة المقابلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء فيها:هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102176/06/1021760657_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_ee38b9964abd3a6119ab982cfc00d3e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بوتين يوقع مرسوما لتسهيل الحصول على الجنسية الروسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا
تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية للأشخاص المقيمين بشكل دائم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا ككل.
وتم نشر الوثيقة المقابلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء فيها:
إثبات أن مواطني أوكرانيا أو جمهورية دونيتسك الشعبية أو جمهورية لوغانسك الشعبية والأشخاص عديمي الجنسية، يقيمون بشكل دائم في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية أو جمهورية لوغانسك الشعبية أو أوكرانيا، بما في ذلك أولئك الذين حصلوا سابقا على الجنسية الروسية والذين تخلوا عن الجنسية الروسية بالترتيب المعمول به، لهم الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة وفقا للجزء الثامن من المادة 14 من القانون الاتحادي الصادر في 31 مايو(أيار) 2002 ،62-FZ بشأن الجنسية الروسية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.