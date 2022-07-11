https://arabic.sputniknews.com/20220711/بولنديون-يطالبون-رئيس-بلادهم-بتشديد-الخطاب-تجاه-أوكرانيا-1064961323.html

بولنديون يطالبون رئيس بلادهم "بتشديد" الخطاب تجاه أوكرانيا

بولنديون يطالبون رئيس بلادهم "بتشديد" الخطاب تجاه أوكرانيا

هاجم قراء موقع بولندي الأوكرانيين بعد خطاب الرئيس البولندي أندريه دودا خلال الأحداث التذكارية المكرسة لذكرى مذبحة فولين. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T14:19+0000

2022-07-11T14:19+0000

2022-07-11T14:19+0000

بولندا

أخبار أوكرانيا

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وذكر الرئيس البولندي أنه يجب على "كلا الجانبين الاعتراف بحقيقة الإبادة الجماعية" وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الدولة على أن البولنديين لن ينتقموا من الأوكرانيين لما حدث، وأشار دودا أيضًا إلى أن بلاده تقبل اليوم اللاجئين، رغم أن السكان يتذكرون المذبحة.واعتبر العديد من القراء في موقع صحيفة "إنتريا" مثل هذه التصريحات التي أدلى بها الزعيم البولندي معتدلة للغاية وحثوا على عدم الاعتماد على حقيقة أن الدولة المجاورة ستدرك حقيقة الجرائم.وقال أحد القراء: "لم يحبنا الأوكرانيون أبدًا، والآن هم لا يحبوننا أيضًا، وبمجرد أن يستقر كل شيء ببطء، ستكون هناك أيضًا آثار لبانديرا (زعيم أوكراني نازي سابق) وأمثاله".وقالت قارئة أخرى: "طالما أن هناك آثار لبانديرا وشوخيفيتش في أوكرانيا، بينما يتم تسمية المدارس والساحات والشوارع بأسمهائهم، سيكون على بولندا أن تتعامل مع دولة معادية".وكتب آخر أنه "لم يتغير موقفهم (الأوكران) تجاه البولنديين والشعوب الأخرى، وفي عام 2017، جعلوا لغتهم اللغة الوحيدة التي تُدرس في المدارس، على الرغم من حقيقة أن السلوفاك والهنغاريين والبولنديين والبيلاروسيين والروس وغيرهم من الشعوب يعيشون هناك، وبهذا النهج يريدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولن أذكر حتى احترام مقابر البولنديين".وأضاف: "أين حشود الناس الذين يرفعون الأعلام البولندية يبكون ويطلبون المغفرة ؟!".وعلق قارئ آخر: "ألا يجب على زيلينسكي أن يقف أمام الكاميرات باعتذار في يوم كهذا، لأنه معتاد على تصوير مقاطع فيديو بشكل شبه يومي؟".وتظل قضية مذبحة فولين، فضلاً عن الموقف تجاه قادة القوميين الأوكرانيين واحدة من أصعب المسائل في العلاقات بين وارسو وكييف. ففي صيف عام 2016، تبنى البرلمان البولندي قرارًا يعترف بأن 11 يوليو/تموز هو اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها القوميون الأوكراني ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية بين عامي 1943-1945، ووفقًا لوارسو، فبين 1939-1945، ارتكب القوميون الأوكران مذابح ضد السكان البولنديين في فولين و وغاليتسا الشرقية والمقاطعات الجنوبية الشرقية.ويعتبر الباحثون الأوكران أن هذه الأحداث كانت نتيجة الحرب بين الجيش البولندي والجيش الأوكراني وتقدر كييف خسائرها بنحو 10-20 ألف شخص.كما تبنى البرلمان الأوكراني بيانًا يدين قرار مجلس النواب البولندي الاعتراف بمذبحة فولين كإبادة جماعية، ويرى أن هذا القرار "يهدد التطورات السياسية والدبلوماسية في البلدين".وقدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن الوضع الخاص للبولنديين في أوكرانيا، حسبما قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الاثنين في وارسو، خلال فعاليات إحياء ذكرى مذبحة فولين.وقال دودا "اليوم، أرسل الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن منح البولنديين وضعًا خاصًا في أوكرانيا".وفي إشارة إلى أن زيلينسكي قدم مشروع القانون على وجه التحديد في الذكرى السنوية لمذبحة فولين، قال إنه "وهذا الوضع المعاكس لما كان عليه عندما حاولوا التخلص من البولنديين بأي ثمن، بما في ذلك حرمانهم من حياتهم".

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