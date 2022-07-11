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https://arabic.sputniknews.com/20220711/تحويل-مقر-إقامة-رئيس-وزراء-سريلانكا-إلى-متحف-مؤقت-1064957800.html
تحويل مقر إقامة رئيس وزراء سريلانكا إلى متحف مؤقت
تحويل مقر إقامة رئيس وزراء سريلانكا إلى متحف مؤقت
تم تحويل مقر إقامة رئيس وزراء سريلانكا، الذي استولى عليه المتظاهرون، إلى متحف مرتجل: يتجمع الناس هناك، ويشوى الكباب في فناء القصر، حسبما أفاد مراسل وكالة... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T13:17+0000
2022-07-11T13:29+0000
سريلانكا
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تم الاستيلاء على المسكن منذ عدة أيام: في الوقت الحالي، يتجول المتظاهرون حول أراضيه، في الداخل والخارج.وتجمع حشد من المتظاهرين داخل المقر وهم يرددون الشعارات ويصفرون. في إحدى الغرف، عثر المتظاهرون على بيانو، لكن لم يكن هناك من يعرف العزف عليه، أيضا تم العثور على بركة سمك الشبوط في القصر.في فناء المنزل، أقام المتظاهرون حفلة شواء: يشوون اللحم على نار كبيرة، ويمشون بحرية في جميع أنحاء المنطقة.قوات الأمن متواجدة في منطقة السكن، لكنها لا تتدخل.وكان هناك طابور طويل أمام مبنى مكتب الرئيس لزيارة المكتبة في المبنى. وقال المتظاهرون للمراسل، يوجد الآن حشد كبير من الناس أمامه، بما في ذلك أولئك الذين يريدون إلقاء نظرة سريعة على المكتبة الرئاسية.في المكتبة نفسها، يتجول الناس حول الكتب المعروضة، ويقضون حوالي 2-3 دقائق هناك، ثم يغادرون. تعرض المكتبة كتبًا باللغتين الإنجليزية واللغة المحلية. يتصرف الناس بهدوء، ولا يسرقون المبنى، ولا توجد اشتباكات مع الشرطة.وفي وقت سابق، استولى آلاف المحتجين على عاصمة سريلانكا، واستولى المتظاهرون على القصر الرئاسي. تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا نفسه، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان من الممكن أن يغادر سريلانكا بالطائرة. وبحسب الأطباء، أصيب ما لا يقل عن 100 شخص نتيجة الاحتجاجات، بينهم ضباط شرطة وصحفيون.
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سريلانكا

تحويل مقر إقامة رئيس وزراء سريلانكا إلى متحف مؤقت

13:17 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 13:29 GMT 11.07.2022)
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAمتظاهرون يلوحون خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو
متظاهرون يلوحون خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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تم تحويل مقر إقامة رئيس وزراء سريلانكا، الذي استولى عليه المتظاهرون، إلى متحف مرتجل: يتجمع الناس هناك، ويشوى الكباب في فناء القصر، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان الحادث.
تم الاستيلاء على المسكن منذ عدة أيام: في الوقت الحالي، يتجول المتظاهرون حول أراضيه، في الداخل والخارج.
وتجمع حشد من المتظاهرين داخل المقر وهم يرددون الشعارات ويصفرون. في إحدى الغرف، عثر المتظاهرون على بيانو، لكن لم يكن هناك من يعرف العزف عليه، أيضا تم العثور على بركة سمك الشبوط في القصر.
في فناء المنزل، أقام المتظاهرون حفلة شواء: يشوون اللحم على نار كبيرة، ويمشون بحرية في جميع أنحاء المنطقة.
قوات الأمن متواجدة في منطقة السكن، لكنها لا تتدخل.
وكان هناك طابور طويل أمام مبنى مكتب الرئيس لزيارة المكتبة في المبنى. وقال المتظاهرون للمراسل، يوجد الآن حشد كبير من الناس أمامه، بما في ذلك أولئك الذين يريدون إلقاء نظرة سريعة على المكتبة الرئاسية.
في المكتبة نفسها، يتجول الناس حول الكتب المعروضة، ويقضون حوالي 2-3 دقائق هناك، ثم يغادرون. تعرض المكتبة كتبًا باللغتين الإنجليزية واللغة المحلية. يتصرف الناس بهدوء، ولا يسرقون المبنى، ولا توجد اشتباكات مع الشرطة.
وفي وقت سابق، استولى آلاف المحتجين على عاصمة سريلانكا، واستولى المتظاهرون على القصر الرئاسي. تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا نفسه، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان من الممكن أن يغادر سريلانكا بالطائرة. وبحسب الأطباء، أصيب ما لا يقل عن 100 شخص نتيجة الاحتجاجات، بينهم ضباط شرطة وصحفيون.
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