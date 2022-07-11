https://arabic.sputniknews.com/20220711/تسريبات-خسائر-الجيش-الأوكراني-تتراوح-من-50-إلى-70-ألف-قتيل-1064936471.html
تسريبات: خسائر الجيش الأوكراني تتراوح من 50 إلى 70 ألف قتيل
تسريبات: خسائر الجيش الأوكراني تتراوح من 50 إلى 70 ألف قتيل
أفاد عضو مجموعة هاكرز روسية تدعى "راه ديت"، بأن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح من 50 إلى 70 ألف قتيل 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T00:21+0000
2022-07-11T00:21+0000
2022-07-11T00:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال الهاكر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك"، "خسائر الجيش الأوكراني بالفعل كثيرة جدا، أكثر بكثير من ما يعلنه مكتب الرئيس والساسة الأوكرانيين... هناك ما لا يقل عن 50-70 ألف من الخسائر بالفعل".في أوائل يونيو/حزيران المنصرم، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، إن ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني لقوا حتفهم منذ بداية العملية الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
تسريبات: خسائر الجيش الأوكراني تتراوح من 50 إلى 70 ألف قتيل
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أفاد عضو مجموعة هاكرز روسية تدعى "راه ديت"، بأن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح من 50 إلى 70 ألف قتيل
وقال الهاكر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك"، "خسائر الجيش الأوكراني
بالفعل كثيرة جدا، أكثر بكثير من ما يعلنه مكتب الرئيس والساسة الأوكرانيين... هناك ما لا يقل عن 50-70 ألف من الخسائر بالفعل".
في أوائل يونيو/حزيران المنصرم، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، إن ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني لقوا حتفهم منذ بداية العملية الخاصة.