https://arabic.sputniknews.com/20220711/تقرير-ألماني-الولايات-المتحدة-تتجه-نحو-ركود-اقتصادي-1064938350.html

تقرير ألماني: الولايات المتحدة تتجه نحو ركود اقتصادي

تقرير ألماني: الولايات المتحدة تتجه نحو ركود اقتصادي

أشار تقرير ألماني إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يمكنه تجنب الركود، والأمر مجرد وقت فحسب، حيث يتنافس المحللون على إصدار توقعات قاتمة، محذرين من بدء "دوامة هبوط". 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T06:13+0000

2022-07-11T06:13+0000

2022-07-11T06:13+0000

اقتصاد

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "WirtschaftsWoche"، فإن الاقتصاد الأمريكي "لا يهدأ" ، كما أن الحالة المزاجية للأمريكيين ساءت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وأن التضخم المرتفع الثابت، الذي يشعر به المواطن الأمريكي في المقام الأول في محطات الوقود ومحلات السوبر ماركت، يفسد الحالة المزاجية للناس.قبل بضعة أسابيع، تنبأ رئيس أكبر بنك أمريكي، "جي بي مورجان"، تشيس جيمي ديمون، "بإعصار" يمكن أن يضرب الاقتصاد الأمريكي، بينما وصف رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك الركود بأنه "حتمي"، وإذا استمر الاقتصاد الأمريكي، بعد الانكماش في الربع الأول، في الانكماش، فعندئذ على الأقل فإن الشروط الفنية الأساسية للركود "ستكون موجودة".واختتم التقرير حول توقيت حدوث الركود، بالقول أن ما يقرب من 70 في المائة من المحللين يعتقدون أنه سيبدأ رسميا في الربع الأول أو الثاني من عام 2023 على أبعد تقدير في استطلاع أجرته جامعة شيكاغو مع 50 خبيرًا اقتصاديًا. يعتبر الخبراء الذين تم استطلاع أرائهم من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن هذه الفترة هي الأكثر ترجيحا ، لكنهم لا يستبعدون أن الركود سيحدث لاحقا.

https://arabic.sputniknews.com/20220710/وزيرة-التجارة-الأميركية-نمو-الاقتصاد-الأميركي-يشهد-تباطؤ-ولا-ركود-يلوح-في-الأفق--1064928957.html

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اقتصاد