https://arabic.sputniknews.com/20220711/تقرير-أمريكي-يكشف-الحقيقة-غير-السارة-لبايدن-1064938057.html
تقرير أمريكي يكشف الحقيقة غير السارة لبايدن
تقرير أمريكي يكشف الحقيقة غير السارة لبايدن
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الأمريكيين لا يصدقون مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T06:03+0000
2022-07-11T06:03+0000
2022-07-11T06:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وبحسب كاتب التقرير دوغلاس موراي، في قناة "فوكس نيوز"، فإن إدارة بايدن خلال الأشهر الستة الماضية تحاول إلقاء اللوم على الرئيس الروسي في كل المشكلات، ولكن هناك العديد من "المشكلات".مضيفا بقوله: "إحداها هي أن الأمريكيين لا يوافقون عليها. نعلم أننا نواجه مشكلات في الطاقة منذ بداية هذه الإدارة"، ووفقا له:وأشار موراي إلى أن القيادة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة طاقة "مدفوعة أيديولوجيا". وشدد المراقب على أنهم "لم ينظروا إلى الأرقام، ولم ينظروا إلى الحقائق، لقد استرشدوا بهذا الجزء المحدد من الأجندة".وخلص إلى أنه نتيجة لذلك، وبسبب هؤلاء "الأشخاص الأيديولوجيين للغاية" في أمريكا، يعاني الناس الآن.يذكر أن بايدن ربط مرارا الأزمة الاقتصادية في البلاد بتفاقم الصراع في أوكرانيا، ووصف ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأنه "ارتفاع بوتين في الأسعار". وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على تصريحات بايدن، إلى أن مثل هذه التصريحات مصممة للأشخاص الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة. يتذكر بوتين أن مشاكل الغذاء والوقود هي نتيجة أخطاء منهجية من قبل الإدارة في واشنطن والبيروقراطية الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/صحيفة-تكشف-أكثر-ما-يثير-قلق-فريق-بايدن-1064919500.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
تقرير أمريكي يكشف الحقيقة غير السارة لبايدن
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الأمريكيين لا يصدقون مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.
وبحسب كاتب التقرير
دوغلاس موراي، في قناة "فوكس نيوز"، فإن إدارة بايدن خلال الأشهر الستة الماضية تحاول إلقاء اللوم على الرئيس الروسي في كل المشكلات، ولكن هناك العديد من "المشكلات".
مضيفا بقوله: "إحداها هي أن الأمريكيين لا يوافقون عليها. نعلم أننا نواجه مشكلات في الطاقة منذ بداية هذه الإدارة"، ووفقا له:
إن الولايات المتحدة تدرك أن بايدن هو الذي قطع خط أنابيب النفط من كندا، في محاولة لاتباع أكثر سياسة "خضراء" ممكنة. نتيجة لذلك، يضطر الزعيم الأمريكي إلى السفر في جميع أنحاء العالم، متوسلا الآخرين لتزويدنا بالنفط.
وأشار موراي إلى أن القيادة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة طاقة "مدفوعة أيديولوجيا". وشدد المراقب على أنهم "لم ينظروا إلى الأرقام، ولم ينظروا إلى الحقائق، لقد استرشدوا بهذا الجزء المحدد من الأجندة".
وخلص إلى أنه نتيجة لذلك، وبسبب هؤلاء "الأشخاص الأيديولوجيين للغاية" في أمريكا، يعاني الناس الآن.
يذكر أن بايدن ربط مرارا الأزمة الاقتصادية في البلاد بتفاقم الصراع في أوكرانيا، ووصف ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأنه "ارتفاع بوتين في الأسعار". وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على تصريحات بايدن، إلى أن مثل هذه التصريحات مصممة للأشخاص الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة. يتذكر بوتين أن مشاكل الغذاء والوقود هي نتيجة أخطاء منهجية من قبل الإدارة في واشنطن والبيروقراطية الأوروبية.