https://arabic.sputniknews.com/20220711/جبهة-القتال-في-شمال-جمهورية-دونيتسك-تشهد-تغيرا-كبيرا-1064949336.html
جبهة القتال في شمال جمهورية دونيتسك تشهد تغيرا كبيرا
جبهة القتال في شمال جمهورية دونيتسك تشهد تغيرا كبيرا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية عن تقدم كبير حققه منفذو عملية تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T09:12+0000
2022-07-11T09:12+0000
2022-07-11T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن تحرير 243 بلدة في شمال الجمهورية الذي احتلته القوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015.وأشار إلى تعزيز القوات التي تواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك، إذ تنضم إليها وحدات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية ليتم تحرير جمهورية دونيتسك من الآن فصاعدا بالجهود المشتركة، وفقا لرئيس جمهورية دونيتسك.وقد أتمت قوات جمهورية لوغانسك تحرير أراضي الجمهورية من القوات التابعة لنظام كييف.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جبهة القتال في شمال جمهورية دونيتسك تشهد تغيرا كبيرا
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية عن تقدم كبير حققه منفذو عملية تحرير أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية.
وأوضح
دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن تحرير 243 بلدة في شمال الجمهورية الذي احتلته القوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015.
وأشار إلى تعزيز القوات التي تواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك، إذ تنضم إليها وحدات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية ليتم تحرير جمهورية دونيتسك من الآن فصاعدا بالجهود المشتركة، وفقا لرئيس جمهورية دونيتسك.
وقد أتمت قوات جمهورية لوغانسك تحرير أراضي الجمهورية من القوات التابعة لنظام كييف.