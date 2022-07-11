https://arabic.sputniknews.com/20220711/حرائق-هائلة-تشتعل-بغابات-كاليفورنيا-1064952289.html

حرائق هائلة تشتعل بغابات كاليفورنيا

حرائق هائلة تشتعل بغابات كاليفورنيا

تسبب حريق هائل في حديقة "يوسمايت" الوطنية في كاليفورنيا بتهدد بعض أقدم أشجار السيكويا العملاقة في العالم، وفي إطلاق تنبيهات بشأن جودة الهواء وأوامر الإخلاء بعد... 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T12:34+0000

2022-07-11T12:34+0000

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أفاد موقع "InciWeb"، الذي يتتبع حرائق الغابات، بأن حريق واشبورن الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة يوم الخميس الماضي بالقرب من واشبورن تريل في منطقة غابة ماريبوسا غروف بالمنتزه قد انتشر على مسافة 2044 فدانًا.قالت المتحدثة باسم خدمة الحديقة الوطنية، نانسي فيليب، إن "حوالي 1600 شخص قد تم إجلاؤهم منذ أن أصدرت السلطات أوامر إخلاء لمنطقة سكنية واونا القريبة من الحريق، وفندق ومخيم Wawona"، وفقًا لتقارير "رويترز".أجبر الحريق على إغلاق غابة "ماريبوسا غروف"، التي تضم أكثر من 500 سيكويا العملاقة، حيث يقوم رجال الإطفاء وطواقم المنتزهات بإنقاذ الأشجار الشهيرة.ولحماية هذا الأشجار، قال المتحدث باسم فريق الاستجابة للحرائق المشترك بين الوكالات في الحديقة، جاي نيكولز، لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية:وعلى صعيد الخطر، قال المتحدث باسم خدمة الغابات الأمريكية ستانلي بيركوفيتز لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز إن" يوم أمس الأحد: "لقد تبين أنه أكثر سخونة وجفافًا مما كان متوقعًا"، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف معظم الأسبوع.وأوضح أندرو فريدمان، خبير من مركز "أكسيوس" لتتبع الأحوال الجوية، أن تغيرات الطقس المتطرفة المرتبطة بالاحترار العالمي الذي يسببه الإنسان تضرب أجزاء متباينة من العالم هذا العام.

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