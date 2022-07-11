حرائق هائلة تشتعل بغابات كاليفورنيا

أفاد موقع "InciWeb"، الذي يتتبع حرائق الغابات، بأن حريق واشبورن الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة يوم الخميس الماضي بالقرب من واشبورن تريل في منطقة غابة ماريبوسا غروف بالمنتزه قد انتشر على مسافة 2044 فدانًا.قالت المتحدثة باسم خدمة الحديقة الوطنية، نانسي فيليب، إن "حوالي 1600 شخص قد تم إجلاؤهم منذ أن أصدرت السلطات أوامر إخلاء لمنطقة سكنية واونا القريبة من الحريق، وفندق ومخيم Wawona"، وفقًا لتقارير "رويترز".أجبر الحريق على إغلاق غابة "ماريبوسا غروف"، التي تضم أكثر من 500 سيكويا العملاقة، حيث يقوم رجال الإطفاء وطواقم المنتزهات بإنقاذ الأشجار الشهيرة.ولحماية هذا الأشجار، قال المتحدث باسم فريق الاستجابة للحرائق المشترك بين الوكالات في الحديقة، جاي نيكولز، لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية:وعلى صعيد الخطر، قال المتحدث باسم خدمة الغابات الأمريكية ستانلي بيركوفيتز لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز إن" يوم أمس الأحد: "لقد تبين أنه أكثر سخونة وجفافًا مما كان متوقعًا"، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف معظم الأسبوع.وأوضح أندرو فريدمان، خبير من مركز "أكسيوس" لتتبع الأحوال الجوية، أن تغيرات الطقس المتطرفة المرتبطة بالاحترار العالمي الذي يسببه الإنسان تضرب أجزاء متباينة من العالم هذا العام.
تصاعد الأدخنة من حريق واشبورن بالقرب من الجزء السفلي من ماريبوسا جروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، 8 يوليو 2022. تم إغلاق جزء من حديقة يوسمايت الوطنية كحريق هائل قال مسؤولون إن الحجم خماسي بالقرب من بستان من أشجار السيكويا العملاقة الشهيرة في كاليفورنيا.
رجالا الإطفاء كيفن شلانج، إلى اليسار، وأنطونيو مورينو، إلى اليمين، ينظران إلى المناظر الطبيعية المحترقة التي سببها حريق إلكترا في جولد كنتري بكاليفورنيا بالقرب من جاكسون، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. حريق الغابات الذي اندلع يوم 4 يوليو 2022 ، 6.4 ميل مربع، (16.6 كيلومترًا مربعًا) تم احتواؤها الآن بنسبة 40% دون حرق أي مبانٍ.
رجالا الإطفاء كيفن شلانج، إلى اليسار، وأنطونيو مورينو، إلى اليمين، ينظران إلى المناظر الطبيعية المحترقة التي سببها حريق إلكترا في جولد كنتري بكاليفورنيا بالقرب من جاكسون، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. حريق الغابات الذي اندلع يوم 4 يوليو 2022 ، 6.4 ميل مربع، (16.6 كيلومترًا مربعًا) تم احتواؤها الآن بنسبة 40% دون حرق أي مبانٍ.
رجل إطفاء يسير على خلفية غابة ماريبوسا غروف، بينما تشتعل نيران الحريق الهائل "واشبورن فاير" في منتزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. تم إغلاق جزء من حديقة يوسمايت الوطنية مع اندلاع حريق هائل بالقرب من بستان من أشجار السيكويا العملاقة الشهيرة في كاليفورنيا، وفق ما أفاد به المسؤولون.
رجل إطفاء يسير على خلفية غابة ماريبوسا غروف، بينما تشتعل نيران الحريق الهائل "واشبورن فاير" في منتزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. تم إغلاق جزء من حديقة يوسمايت الوطنية مع اندلاع حريق هائل بالقرب من بستان من أشجار السيكويا العملاقة الشهيرة في كاليفورنيا، وفق ما أفاد به المسؤولون.
طائرة هليكوبتر من مقاطعة ماريبوسا تقوم بإطفاء حريق واشبورن في متنزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، يوم 9 يوليو 2022.
أفاد موقع "InciWeb"، الذي يتتبع حرائق الغابات، بأن حريق واشبورن الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة يوم الخميس الماضي بالقرب من واشبورن تريل في منطقة غابة ماريبوسا غروف بالمنتزه قد انتشر على مسافة 2044 فدانًا.
قالت المتحدثة باسم خدمة الحديقة الوطنية، نانسي فيليب، إن "حوالي 1600 شخص قد تم إجلاؤهم منذ أن أصدرت السلطات أوامر إخلاء لمنطقة سكنية واونا القريبة من الحريق، وفندق ومخيم Wawona"، وفقًا لتقارير "رويترز".
أجبر الحريق على إغلاق غابة "ماريبوسا غروف"، التي تضم أكثر من 500 سيكويا العملاقة، حيث يقوم رجال الإطفاء وطواقم المنتزهات بإنقاذ الأشجار الشهيرة.
ولحماية هذا الأشجار، قال المتحدث باسم فريق الاستجابة للحرائق المشترك بين الوكالات في الحديقة، جاي نيكولز، لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية:
إنهم يستخدمون مزيجًا من إزالة الوقود حول قاعدة الأشجار ويضعون مرشات لتغيير الرطوبة حول قاعدة الأشجار.
وعلى صعيد الخطر، قال المتحدث باسم خدمة الغابات الأمريكية ستانلي بيركوفيتز لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز إن" يوم أمس الأحد: "لقد تبين أنه أكثر سخونة وجفافًا مما كان متوقعًا"، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف معظم الأسبوع.
وأوضح أندرو فريدمان، خبير من مركز "أكسيوس" لتتبع الأحوال الجوية، أن تغيرات الطقس المتطرفة المرتبطة بالاحترار العالمي الذي يسببه الإنسان تضرب أجزاء متباينة من العالم هذا العام.