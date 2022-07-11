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https://arabic.sputniknews.com/20220711/حرائق-هائلة-تشتعل-بغابات-كاليفورنيا-1064952289.html
حرائق هائلة تشتعل بغابات كاليفورنيا
حرائق هائلة تشتعل بغابات كاليفورنيا
تسبب حريق هائل في حديقة "يوسمايت" الوطنية في كاليفورنيا بتهدد بعض أقدم أشجار السيكويا العملاقة في العالم، وفي إطلاق تنبيهات بشأن جودة الهواء وأوامر الإخلاء بعد... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
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أفاد موقع "InciWeb"، الذي يتتبع حرائق الغابات، بأن حريق واشبورن الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة يوم الخميس الماضي بالقرب من واشبورن تريل في منطقة غابة ماريبوسا غروف بالمنتزه قد انتشر على مسافة 2044 فدانًا.قالت المتحدثة باسم خدمة الحديقة الوطنية، نانسي فيليب، إن "حوالي 1600 شخص قد تم إجلاؤهم منذ أن أصدرت السلطات أوامر إخلاء لمنطقة سكنية واونا القريبة من الحريق، وفندق ومخيم Wawona"، وفقًا لتقارير "رويترز".أجبر الحريق على إغلاق غابة "ماريبوسا غروف"، التي تضم أكثر من 500 سيكويا العملاقة، حيث يقوم رجال الإطفاء وطواقم المنتزهات بإنقاذ الأشجار الشهيرة.ولحماية هذا الأشجار، قال المتحدث باسم فريق الاستجابة للحرائق المشترك بين الوكالات في الحديقة، جاي نيكولز، لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية:وعلى صعيد الخطر، قال المتحدث باسم خدمة الغابات الأمريكية ستانلي بيركوفيتز لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز إن" يوم أمس الأحد: "لقد تبين أنه أكثر سخونة وجفافًا مما كان متوقعًا"، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف معظم الأسبوع.وأوضح أندرو فريدمان، خبير من مركز "أكسيوس" لتتبع الأحوال الجوية، أن تغيرات الطقس المتطرفة المرتبطة بالاحترار العالمي الذي يسببه الإنسان تضرب أجزاء متباينة من العالم هذا العام.
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фото, صور, وسائط متعددة, الولايات المتحدة الأمريكية

حرائق هائلة تشتعل بغابات كاليفورنيا

12:34 GMT 11.07.2022
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تسبب حريق هائل في حديقة "يوسمايت" الوطنية في كاليفورنيا بتهدد بعض أقدم أشجار السيكويا العملاقة في العالم، وفي إطلاق تنبيهات بشأن جودة الهواء وأوامر الإخلاء بعد نموه خمسة أضعاف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
© AP Photo / Noah Bergerحريق واشبورن يحترق في ماريبوسا جروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 8 يوليو 2022.
حريق واشبورن يحترق في ماريبوسا جروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 8 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
1/7
© AP Photo / Noah Berger
حريق واشبورن يحترق في ماريبوسا جروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 8 يوليو 2022.
© AP Photo / National Park Serviceتصاعد الأدخنة من حريق واشبورن بالقرب من الجزء السفلي من ماريبوسا جروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، 8 يوليو 2022. تم إغلاق جزء من حديقة يوسمايت الوطنية كحريق هائل قال مسؤولون إن الحجم خماسي بالقرب من بستان من أشجار السيكويا العملاقة الشهيرة في كاليفورنيا.
تصاعد الأدخنة من حريق واشبورن بالقرب من الجزء السفلي من ماريبوسا جروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، 8 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
2/7
© AP Photo / National Park Service
تصاعد الأدخنة من حريق واشبورن بالقرب من الجزء السفلي من ماريبوسا جروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، 8 يوليو 2022. تم إغلاق جزء من حديقة يوسمايت الوطنية كحريق هائل قال مسؤولون إن الحجم خماسي بالقرب من بستان من أشجار السيكويا العملاقة الشهيرة في كاليفورنيا.
© AP Photo / Rich Pedroncelli

رجالا الإطفاء كيفن شلانج، إلى اليسار، وأنطونيو مورينو، إلى اليمين، ينظران إلى المناظر الطبيعية المحترقة التي سببها حريق إلكترا في جولد كنتري بكاليفورنيا بالقرب من جاكسون، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. حريق الغابات الذي اندلع يوم 4 يوليو 2022 ، 6.4 ميل مربع، (16.6 كيلومترًا مربعًا) تم احتواؤها الآن بنسبة 40% دون حرق أي مبانٍ.

رجالا الإطفاء كيفن شلانج، إلى اليسار، وأنطونيو مورينو، إلى اليمين، ينظران إلى المناظر الطبيعية المحترقة التي سببها حريق إلكترا في جولد كنتري بكاليفورنيا بالقرب من جاكسون، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. حريق الغابات الذي اندلع يوم 4 يوليو 2022 ، 6.4 ميل مربع، (16.6 كيلومترًا مربعًا) تم احتواؤها الآن بنسبة 40% دون حرق أي مبانٍ. - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Rich Pedroncelli

رجالا الإطفاء كيفن شلانج، إلى اليسار، وأنطونيو مورينو، إلى اليمين، ينظران إلى المناظر الطبيعية المحترقة التي سببها حريق إلكترا في جولد كنتري بكاليفورنيا بالقرب من جاكسون، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. حريق الغابات الذي اندلع يوم 4 يوليو 2022 ، 6.4 ميل مربع، (16.6 كيلومترًا مربعًا) تم احتواؤها الآن بنسبة 40% دون حرق أي مبانٍ.

© AP Photo / National Park Service

رجل إطفاء يسير على خلفية غابة ماريبوسا غروف، بينما تشتعل نيران الحريق الهائل "واشبورن فاير" في منتزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. تم إغلاق جزء من حديقة يوسمايت الوطنية مع اندلاع حريق هائل بالقرب من بستان من أشجار السيكويا العملاقة الشهيرة في كاليفورنيا، وفق ما أفاد به المسؤولون.

رجل إطفاء يسير على خلفية غابة ماريبوسا غروف، بينما تشتعل نيران الحريق الهائل &quot;واشبورن فاير&quot; في منتزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. تم إغلاق جزء من حديقة يوسمايت الوطنية مع اندلاع حريق هائل بالقرب من بستان من أشجار السيكويا العملاقة الشهيرة في كاليفورنيا، وفق ما أفاد به المسؤولون. - سبوتنيك عربي
4/7
© AP Photo / National Park Service

رجل إطفاء يسير على خلفية غابة ماريبوسا غروف، بينما تشتعل نيران الحريق الهائل "واشبورن فاير" في منتزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، 7 يوليو 2022. تم إغلاق جزء من حديقة يوسمايت الوطنية مع اندلاع حريق هائل بالقرب من بستان من أشجار السيكويا العملاقة الشهيرة في كاليفورنيا، وفق ما أفاد به المسؤولون.

© AP Photo / Noah Berger

من أوخورست في مقاطعة ماديرا، يمكن رؤية أعمدة الدخان المتصاعدة من حريق واشبورن المشتعل في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا 8 يوليو 2022.

من أوخورست في مقاطعة ماديرا، يمكن رؤية أعمدة الدخان المتصاعدة من حريق واشبورن المشتعل في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا 8 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
5/7
© AP Photo / Noah Berger

من أوخورست في مقاطعة ماديرا، يمكن رؤية أعمدة الدخان المتصاعدة من حريق واشبورن المشتعل في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا 8 يوليو 2022.

© AP Photo / Noah Berger

رجل إطفاء يحمي شجرة السكويا بينما لا يزال حريق واشبورن فاير مستمرًا في غابة ماريبوسا غروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، 8 يوليو 2022.

رجل إطفاء يحمي شجرة السكويا بينما لا يزال حريق واشبورن فاير مستمرًا في غابة ماريبوسا غروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، 8 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
6/7
© AP Photo / Noah Berger

رجل إطفاء يحمي شجرة السكويا بينما لا يزال حريق واشبورن فاير مستمرًا في غابة ماريبوسا غروف في حديقة يوسمايت الوطنية، كاليفورنيا، 8 يوليو 2022.

© AP Photo / Noah Berger

طائرة هليكوبتر من مقاطعة ماريبوسا تقوم بإطفاء حريق واشبورن في متنزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، يوم 9 يوليو 2022.

طائرة هليكوبتر من مقاطعة ماريبوسا تقوم بإطفاء حريق واشبورن في متنزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، يوم 9 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
7/7
© AP Photo / Noah Berger

طائرة هليكوبتر من مقاطعة ماريبوسا تقوم بإطفاء حريق واشبورن في متنزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، يوم 9 يوليو 2022.

أفاد موقع "InciWeb"، الذي يتتبع حرائق الغابات، بأن حريق واشبورن الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة يوم الخميس الماضي بالقرب من واشبورن تريل في منطقة غابة ماريبوسا غروف بالمنتزه قد انتشر على مسافة 2044 فدانًا.
قالت المتحدثة باسم خدمة الحديقة الوطنية، نانسي فيليب، إن "حوالي 1600 شخص قد تم إجلاؤهم منذ أن أصدرت السلطات أوامر إخلاء لمنطقة سكنية واونا القريبة من الحريق، وفندق ومخيم Wawona"، وفقًا لتقارير "رويترز".
أجبر الحريق على إغلاق غابة "ماريبوسا غروف"، التي تضم أكثر من 500 سيكويا العملاقة، حيث يقوم رجال الإطفاء وطواقم المنتزهات بإنقاذ الأشجار الشهيرة.
ولحماية هذا الأشجار، قال المتحدث باسم فريق الاستجابة للحرائق المشترك بين الوكالات في الحديقة، جاي نيكولز، لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية:
إنهم يستخدمون مزيجًا من إزالة الوقود حول قاعدة الأشجار ويضعون مرشات لتغيير الرطوبة حول قاعدة الأشجار.
وعلى صعيد الخطر، قال المتحدث باسم خدمة الغابات الأمريكية ستانلي بيركوفيتز لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز إن" يوم أمس الأحد: "لقد تبين أنه أكثر سخونة وجفافًا مما كان متوقعًا"، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف معظم الأسبوع.
وأوضح أندرو فريدمان، خبير من مركز "أكسيوس" لتتبع الأحوال الجوية، أن تغيرات الطقس المتطرفة المرتبطة بالاحترار العالمي الذي يسببه الإنسان تضرب أجزاء متباينة من العالم هذا العام.
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