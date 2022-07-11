حملة حصاد القمح في منطقة دونيتسك
أعلن وزير السياسة الصناعية الزراعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيم كرامارينكو، بدء حملة حصاد القمح في الجمهورية.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
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بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورنساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
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نساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورآلات زراعية تستعد للمشاركة في بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
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آلات زراعية تستعد للمشاركة في بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورلافتة مكتوبة عليها "حافظوا على الخبر من النار" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
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لافتة مكتوبة عليها "حافظوا على الخبر من النار" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح في شاحنة خلال حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
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حصاد القمح في شاحنة خلال حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
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بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورنساء يرتدين أزياء وطنية خلال مراسم بدء حملة الحصاد في "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
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نساء يرتدين أزياء وطنية خلال مراسم بدء حملة الحصاد في "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
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بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
وقال كرامارينكو لوكالة الأنباء الروسية، الجمعة الماضية: "نطلق اليوم حملة الحصاد في عام 2022. واليوم تستقبلنا منطقة فولودارسكي المحررة المضيافة. هذا هو اليوم الذي نكرم فيه الأشخاص الذين كرسوا حياتهم كلها لمثل هذه القضية الخيرية - زراعة النباتات والحيوانات".
كما تمنى كرامارينكو للجميع حصادًا جيدًا وطقسًا رائعًا. واختتم الوزير حديثه بقوله: "والأهم من ذلك أننا جميعًا نتمتع بسماء سلمية وأخيراً إعادة التوحيد التي طال انتظارها مع روسيا".
وأضاف أنه سيتم زيادة شروط حملة الحصاد في الجمهورية بسبب نقص الحصادات. حيث قال موضحاً: "يتم تزويد المزارع بالبذور والأسمدة والوقود ومواد التشحيم. بالنسبة للعدد القياسي لمعدات الحصاد، فإننا نفتقر إلى 165 حصادًا للجمهورية بأكملها حتى نحصد (المحصول) بالشروط الزراعية المثلى حتى نتمكن من القيام بالحصاد في 21 يومًا، وبالتالي فإن الحصاد سيستغرق وقتًا أطول قليلاً. وحتى الآن، تدخل 576 حصادة في الحصاد".
وأوضح الوزير أنه في الوقت الحالي من الصعب التكهن بالمردود، في حين أن الرقم المتوسط هو 40 قنطاراً للهكتار. وشدد على أنه "في الأراضي المحررة، يبلغ متوسط العائد 40 قنطاراً [للهكتار]، وهو عائد جيد جدًا لهذا العام".
يذكر أنه في العام الماضي، بدأت حملة الحصاد في جمهورية دونيتسك الشعبية في 9 يوليو/ تموز، وحصد المزارعون خلالها 389 ألف طن من الحبوب المبكرة والمحاصيل البقولية.