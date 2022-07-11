عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220711/حملة-حصاد-القمح-في-منطقة-دونيتسك-1064946865.html
حملة حصاد القمح في منطقة دونيتسك
حملة حصاد القمح في منطقة دونيتسك
أعلن وزير السياسة الصناعية الزراعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيم كرامارينكو، بدء حملة حصاد القمح في الجمهورية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T09:45+0000
2022-07-11T09:45+0000
وسائط متعددة
صور
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064947027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfb8d3fe2934daa9309dcb5818235d73.jpg
وقال كرامارينكو لوكالة الأنباء الروسية، الجمعة الماضية: "نطلق اليوم حملة الحصاد في عام 2022. واليوم تستقبلنا منطقة فولودارسكي المحررة المضيافة. هذا هو اليوم الذي نكرم فيه الأشخاص الذين كرسوا حياتهم كلها لمثل هذه القضية الخيرية - زراعة النباتات والحيوانات".كما تمنى كرامارينكو للجميع حصادًا جيدًا وطقسًا رائعًا. واختتم الوزير حديثه بقوله: "والأهم من ذلك أننا جميعًا نتمتع بسماء سلمية وأخيراً إعادة التوحيد التي طال انتظارها مع روسيا".وأضاف أنه سيتم زيادة شروط حملة الحصاد في الجمهورية بسبب نقص الحصادات. حيث قال موضحاً: "يتم تزويد المزارع بالبذور والأسمدة والوقود ومواد التشحيم. بالنسبة للعدد القياسي لمعدات الحصاد، فإننا نفتقر إلى 165 حصادًا للجمهورية بأكملها حتى نحصد (المحصول) بالشروط الزراعية المثلى حتى نتمكن من القيام بالحصاد في 21 يومًا، وبالتالي فإن الحصاد سيستغرق وقتًا أطول قليلاً. وحتى الآن، تدخل 576 حصادة في الحصاد".وأوضح الوزير أنه في الوقت الحالي من الصعب التكهن بالمردود، في حين أن الرقم المتوسط ​​هو 40 قنطاراً للهكتار. وشدد على أنه "في الأراضي المحررة، يبلغ متوسط ​​العائد 40 قنطاراً [للهكتار]، وهو عائد جيد جدًا لهذا العام".يذكر أنه في العام الماضي، بدأت حملة الحصاد في جمهورية دونيتسك الشعبية في 9 يوليو/ تموز، وحصد المزارعون خلالها 389 ألف طن من الحبوب المبكرة والمحاصيل البقولية.
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064947027_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_764d5a3042fc7607668c6c6a325dfd5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, وسائط متعددة, صور, أخبار جمهورية دونيتسك

حملة حصاد القمح في منطقة دونيتسك

09:45 GMT 11.07.2022
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير السياسة الصناعية الزراعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيم كرامارينكو، بدء حملة حصاد القمح في الجمهورية.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورنساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
نساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
نساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورآلات زراعية تستعد للمشاركة في بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
آلات زراعية تستعد للمشاركة في بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
آلات زراعية تستعد للمشاركة في بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورلافتة مكتوبة عليها "حافظوا على الخبر من النار" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
لافتة مكتوبة عليها حافظوا على الخبر من النار في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
لافتة مكتوبة عليها "حافظوا على الخبر من النار" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح في شاحنة خلال حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
حصاد القمح في شاحنة خلال حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
حصاد القمح في شاحنة خلال حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورنساء يرتدين أزياء وطنية خلال مراسم بدء حملة الحصاد في "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
نساء يرتدين أزياء وطنية خلال مراسم بدء حملة الحصاد في يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
نساء يرتدين أزياء وطنية خلال مراسم بدء حملة الحصاد في "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
بداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
وقال كرامارينكو لوكالة الأنباء الروسية، الجمعة الماضية: "نطلق اليوم حملة الحصاد في عام 2022. واليوم تستقبلنا منطقة فولودارسكي المحررة المضيافة. هذا هو اليوم الذي نكرم فيه الأشخاص الذين كرسوا حياتهم كلها لمثل هذه القضية الخيرية - زراعة النباتات والحيوانات".
كما تمنى كرامارينكو للجميع حصادًا جيدًا وطقسًا رائعًا. واختتم الوزير حديثه بقوله: "والأهم من ذلك أننا جميعًا نتمتع بسماء سلمية وأخيراً إعادة التوحيد التي طال انتظارها مع روسيا".
وأضاف أنه سيتم زيادة شروط حملة الحصاد في الجمهورية بسبب نقص الحصادات. حيث قال موضحاً: "يتم تزويد المزارع بالبذور والأسمدة والوقود ومواد التشحيم. بالنسبة للعدد القياسي لمعدات الحصاد، فإننا نفتقر إلى 165 حصادًا للجمهورية بأكملها حتى نحصد (المحصول) بالشروط الزراعية المثلى حتى نتمكن من القيام بالحصاد في 21 يومًا، وبالتالي فإن الحصاد سيستغرق وقتًا أطول قليلاً. وحتى الآن، تدخل 576 حصادة في الحصاد".
وأوضح الوزير أنه في الوقت الحالي من الصعب التكهن بالمردود، في حين أن الرقم المتوسط ​​هو 40 قنطاراً للهكتار. وشدد على أنه "في الأراضي المحررة، يبلغ متوسط ​​العائد 40 قنطاراً [للهكتار]، وهو عائد جيد جدًا لهذا العام".
يذكر أنه في العام الماضي، بدأت حملة الحصاد في جمهورية دونيتسك الشعبية في 9 يوليو/ تموز، وحصد المزارعون خلالها 389 ألف طن من الحبوب المبكرة والمحاصيل البقولية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала