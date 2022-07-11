https://arabic.sputniknews.com/20220711/حملة-حصاد-القمح-في-منطقة-دونيتسك-1064946865.html

حملة حصاد القمح في منطقة دونيتسك

حملة حصاد القمح في منطقة دونيتسك

أعلن وزير السياسة الصناعية الزراعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيم كرامارينكو، بدء حملة حصاد القمح في الجمهورية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T09:45+0000

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وقال كرامارينكو لوكالة الأنباء الروسية، الجمعة الماضية: "نطلق اليوم حملة الحصاد في عام 2022. واليوم تستقبلنا منطقة فولودارسكي المحررة المضيافة. هذا هو اليوم الذي نكرم فيه الأشخاص الذين كرسوا حياتهم كلها لمثل هذه القضية الخيرية - زراعة النباتات والحيوانات".كما تمنى كرامارينكو للجميع حصادًا جيدًا وطقسًا رائعًا. واختتم الوزير حديثه بقوله: "والأهم من ذلك أننا جميعًا نتمتع بسماء سلمية وأخيراً إعادة التوحيد التي طال انتظارها مع روسيا".وأضاف أنه سيتم زيادة شروط حملة الحصاد في الجمهورية بسبب نقص الحصادات. حيث قال موضحاً: "يتم تزويد المزارع بالبذور والأسمدة والوقود ومواد التشحيم. بالنسبة للعدد القياسي لمعدات الحصاد، فإننا نفتقر إلى 165 حصادًا للجمهورية بأكملها حتى نحصد (المحصول) بالشروط الزراعية المثلى حتى نتمكن من القيام بالحصاد في 21 يومًا، وبالتالي فإن الحصاد سيستغرق وقتًا أطول قليلاً. وحتى الآن، تدخل 576 حصادة في الحصاد".وأوضح الوزير أنه في الوقت الحالي من الصعب التكهن بالمردود، في حين أن الرقم المتوسط ​​هو 40 قنطاراً للهكتار. وشدد على أنه "في الأراضي المحررة، يبلغ متوسط ​​العائد 40 قنطاراً [للهكتار]، وهو عائد جيد جدًا لهذا العام".يذكر أنه في العام الماضي، بدأت حملة الحصاد في جمهورية دونيتسك الشعبية في 9 يوليو/ تموز، وحصد المزارعون خلالها 389 ألف طن من الحبوب المبكرة والمحاصيل البقولية.

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