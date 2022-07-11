https://arabic.sputniknews.com/20220711/خبير-السعودية-لن-تخذل-روسيا-1064962489.html
خبير: السعودية لن تخذل روسيا
خبير: السعودية لن تخذل روسيا
نناقش في هذه الحلقة: مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 بقصف أوكراني على دونيتسك؛ بايدن يقول إنه سيزور السعودية قادما من إسرائيل لبدء التطبيع؛ ألمانيا تمنع الاتحاد... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T14:33+0000
2022-07-11T14:33+0000
2022-07-11T14:33+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: السعودية لن تخذل روسيا
خبير: السعودية لن تخذل روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيزور السعودية قادما من إسرائيل، معتبرا أن ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.حول هذا الموضوع، قال رئيس مركز الدراسات والاستشارات الأوروبي في باريس، الدكتور صالح الطيار، لـ "بلا قيود":ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم 9 مليارات دولار لأوكرانياذكرت وسائل إعلام أن ألمانيا منعت الاتحاد الأوروبي من مساعدة أوكرانيا بمبلغ 9 مليارات دولار، ما يدل على توتر العلاقات بين برلين وكييف.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال رئيس تحرير موقع "ميدلاين نيوز" طارق عجيب:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: السعودية لن تخذل روسيا
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 بقصف أوكراني على دونيتسك؛ بايدن يقول إنه سيزور السعودية قادما من إسرائيل لبدء التطبيع؛ ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيزور السعودية قادما من إسرائيل، معتبرا أن ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.
حول هذا الموضوع، قال رئيس مركز الدراسات والاستشارات الأوروبي في باريس، الدكتور صالح الطيار، لـ "بلا قيود
":
"رغبة بايدن في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب مبنية على الأوهام والأحلام الشخصية، لأن المملكة لا يمكن أن تقوم بأي خطوة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وهذه التصريحات موجهة للشعب الأمريكي في الداخل، والسعودية لن تقبل أن تفرض عليها الولايات المتحدة أي قرار لا يصب في مصلحتها، ونرى السعودية الجديدة بقيادة شابة، تراعي مصالحها الاستراتيجية المنسجمة مع التغيرات الدولية، ومصالح المملكة مع روسيا والصين وأوروبا والهند لا تقل أهمية عن مصالحها مع الولايات المتحدة، ولن تراهن المملكة على العلاقات مع روسيا، لأنها قديمة جدا، وتطورت لتصبح روسيا الشريك الاستراتيجي في أسواق النفط، والرياض لن تخذل موسكو".
ألمانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم 9 مليارات دولار لأوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أن ألمانيا منعت الاتحاد الأوروبي من مساعدة أوكرانيا بمبلغ 9 مليارات دولار، ما يدل على توتر العلاقات بين برلين وكييف.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال رئيس تحرير موقع "ميدلاين نيوز" طارق عجيب:
"منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، يحاول زيلينسكي بمساعدة العالم الغربي، فرض قرارات تعارض المصالح الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، ولاحظنا تسارعا غير مدروس لاتخاذ قرارات، وفرض عقوبات ضد روسيا، نتيجة الضغط الأمريكي والأوكراني على أوروبا، الآن وبعد أن بدأت آثار هذه العقوبات والقرارات تنعكس على الشارع الأوروبي، أصبح الوضع يدعو للتعقل، لأن الكثير من دول أوروبا غير قادرة على الاستمرار بتمويل هكذا قرارات، خاصة وأن زيلينسكي يطلب 5 مليارات دولار شهريا، والاستمرار بهذه القرارات سيؤدي إلى زيادة العبء الاقتصادي خاصة على ألمانيا أكثر المتضريين".
التفاصيل في الملف الصوتي...