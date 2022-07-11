https://arabic.sputniknews.com/20220711/خبير-السعودية-مع-موقف-متوازن-متنوع-في-العلاقات-الدولية-وفقا-للمصالح-المشتركة--1064962338.html
خبير: السعودية مع موقف متوازن متنوع في العلاقات الدولية وفقا للمصالح المشتركة
خبير: السعودية مع موقف متوازن متنوع في العلاقات الدولية وفقا للمصالح المشتركة
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست أن زيارته المقبلة إلى السعودية مهمة لمواجهة روسيا والصين، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T14:35+0000
2022-07-11T14:35+0000
2022-07-11T14:35+0000
راديو
حول العالم
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خبير: السعودية مع موقف متوازن متنوع في العلاقات الدولية وفقا للمصالح المشتركة
خبير: السعودية مع موقف متوازن متنوع في العلاقات الدولية وفقا للمصالح المشتركة
يقول المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد صالح الحربي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار الحربي إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: السعودية مع موقف متوازن متنوع في العلاقات الدولية وفقا للمصالح المشتركة
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست أن زيارته المقبلة إلى السعودية مهمة لمواجهة روسيا والصين، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
يقول المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد صالح الحربي، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
إن "ما كتبه الرئيس الأمريكي من نقاط في مقاله، حول كيف سأزور السعودية، وماذا سأفعل هناك، إنما هو موجه بالدرجة الأولى للرأي العام الأمريكي".
"هناك الآن إعادة تصويب في المسارات بمفهوم استراتيجي قد اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية، وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة، لكن هناك مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء، وعدم استقرار في أسواق النفط اتخذت المملكة موقفا متوازنا متنوعا في الشراكات والعلاقات الدولية، ليس في مفهوم مرحلي وقتي تكتيكي، وإنما بالمفهوم الاستراتيجي وفقا للمصالح المشتركة، والسعودية مع خفض التوتر في العلاقات الدولية، ومع عالم متعدد الأقطاب لا هيمنة فيه لأي قطب".
التفاصيل في الملف الصوتي...