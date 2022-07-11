عربي
أمريكا تؤيد نقل كندا لتوربين "نورد ستريم" إلى ألمانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220711/خبير-يتوقع-هبوط-سعر-البيتكوين-لـ15-ألف-دولار-بسبب-الفيدرالي-الأمريكي-1064954564.html
خبير يتوقع هبوط سعر البيتكوين إلى 15 ألف دولار بسبب الفيدرالي الأمريكي
خبير يتوقع هبوط سعر البيتكوين إلى 15 ألف دولار بسبب الفيدرالي الأمريكي
صرح خبير اقتصادي بأن عملة البيتكوين قد تنخفض إلى 15 ألف دولار، في ظل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T11:47+0000
2022-07-11T11:47+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058228198_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_6995d4047bdc9bbb510e0e834e5ecb1c.jpg
وقال رئيس قسم الاستثمار في "ICB Fund"، آرون خومسكي، لـ"سبوتنيك"، إن البنك الفيدرالي سيواصل الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات عالية لفترة طويلة لمحاربة التضخم، ما يقلل من احتمالات نمو الأصول الخطرة، في مثل هذه البيئة، قد تنخفض عملة البيتكوين إلى 15 ألف دولار.وأشار الخبير إلى الدولار كملاذ آمن، حيث هرب المستثمرون إليه في الأشهر الأخيرة بحثا عن الحماية من اضطراب السوق، لا يزال يشعر بالثقة، على الرغم من أن الحاجة لشرائه كان يجب أن تختفي. في رأيه، هنا يجدر البحث عن أسباب وجود مشاكل خطيرة في الاقتصادات الأخرى، ولا سيما منطقة اليورو - الإيمان بركود الاتحاد الأوروبي أصبح أقوى، ويتوقع المشاركون في السوق انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي حتى إذا تم الحفاظ على إمدادات الوقود الأزرق الروسي.يذكر أنه بحلول الساعة 14.16 بتوقيت موسكو، يتم تداول البيتكوين على أكبر منصة تبادل عملة معماة "Binance" عند مستوى 20.6 ألف دولار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058228198_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de6d951b953a8367cab142f275464de6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

خبير يتوقع هبوط سعر البيتكوين إلى 15 ألف دولار بسبب الفيدرالي الأمريكي

11:47 GMT 11.07.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAUبيتكوين والدولار الأمريكي
بيتكوين والدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAU
تابعنا عبرTelegram
صرح خبير اقتصادي بأن عملة البيتكوين قد تنخفض إلى 15 ألف دولار، في ظل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وقال رئيس قسم الاستثمار في "ICB Fund"، آرون خومسكي، لـ"سبوتنيك"، إن البنك الفيدرالي سيواصل الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات عالية لفترة طويلة لمحاربة التضخم، ما يقلل من احتمالات نمو الأصول الخطرة، في مثل هذه البيئة، قد تنخفض عملة البيتكوين إلى 15 ألف دولار.

مضيفا: "يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مقبلة، لأنه يخشى تكرار ما حدث في السبعينيات، عندما تم تقليص مكافحة التضخم في وقت مبكر جدًا وخرج نمو الأسعار عن سيطرة الوكالة. هذا هو السبب في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرغب في الاقتناع التام بالانتصار على التضخم قبل التفكير في تغيير استراتيجيتك. في مثل هذه البيئة، يمكن أن تعود عملة البيتكوين، التي لا تعتمد قيمتها على الحالة المزاجية في البورصات ، إلى 19 ألفًا. دولار في المستقبل القريب جدا والانتقال الى 15 ألف دولار".

وأشار الخبير إلى الدولار كملاذ آمن، حيث هرب المستثمرون إليه في الأشهر الأخيرة بحثا عن الحماية من اضطراب السوق، لا يزال يشعر بالثقة، على الرغم من أن الحاجة لشرائه كان يجب أن تختفي. في رأيه، هنا يجدر البحث عن أسباب وجود مشاكل خطيرة في الاقتصادات الأخرى، ولا سيما منطقة اليورو - الإيمان بركود الاتحاد الأوروبي أصبح أقوى، ويتوقع المشاركون في السوق انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي حتى إذا تم الحفاظ على إمدادات الوقود الأزرق الروسي.
يذكر أنه بحلول الساعة 14.16 بتوقيت موسكو، يتم تداول البيتكوين على أكبر منصة تبادل عملة معماة "Binance" عند مستوى 20.6 ألف دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала