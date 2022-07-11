https://arabic.sputniknews.com/20220711/خبير-يتوقع-هبوط-سعر-البيتكوين-لـ15-ألف-دولار-بسبب-الفيدرالي-الأمريكي-1064954564.html
خبير يتوقع هبوط سعر البيتكوين إلى 15 ألف دولار بسبب الفيدرالي الأمريكي
خبير يتوقع هبوط سعر البيتكوين إلى 15 ألف دولار بسبب الفيدرالي الأمريكي
صرح خبير اقتصادي بأن عملة البيتكوين قد تنخفض إلى 15 ألف دولار، في ظل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T11:47+0000
2022-07-11T11:47+0000
2022-07-11T11:47+0000
اقتصاد
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وقال رئيس قسم الاستثمار في "ICB Fund"، آرون خومسكي، لـ"سبوتنيك"، إن البنك الفيدرالي سيواصل الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات عالية لفترة طويلة لمحاربة التضخم، ما يقلل من احتمالات نمو الأصول الخطرة، في مثل هذه البيئة، قد تنخفض عملة البيتكوين إلى 15 ألف دولار.وأشار الخبير إلى الدولار كملاذ آمن، حيث هرب المستثمرون إليه في الأشهر الأخيرة بحثا عن الحماية من اضطراب السوق، لا يزال يشعر بالثقة، على الرغم من أن الحاجة لشرائه كان يجب أن تختفي. في رأيه، هنا يجدر البحث عن أسباب وجود مشاكل خطيرة في الاقتصادات الأخرى، ولا سيما منطقة اليورو - الإيمان بركود الاتحاد الأوروبي أصبح أقوى، ويتوقع المشاركون في السوق انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي حتى إذا تم الحفاظ على إمدادات الوقود الأزرق الروسي.يذكر أنه بحلول الساعة 14.16 بتوقيت موسكو، يتم تداول البيتكوين على أكبر منصة تبادل عملة معماة "Binance" عند مستوى 20.6 ألف دولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
خبير يتوقع هبوط سعر البيتكوين إلى 15 ألف دولار بسبب الفيدرالي الأمريكي
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صرح خبير اقتصادي بأن عملة البيتكوين قد تنخفض إلى 15 ألف دولار، في ظل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وقال رئيس قسم الاستثمار في "ICB Fund"، آرون خومسكي، لـ"سبوتنيك"، إن البنك الفيدرالي سيواصل الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات عالية لفترة طويلة لمحاربة التضخم، ما يقلل من احتمالات
نمو الأصول الخطرة، في مثل هذه البيئة، قد تنخفض عملة البيتكوين إلى 15 ألف دولار.
مضيفا: "يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مقبلة، لأنه يخشى تكرار ما حدث في السبعينيات، عندما تم تقليص مكافحة التضخم في وقت مبكر جدًا وخرج نمو الأسعار عن سيطرة الوكالة. هذا هو السبب في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرغب في الاقتناع التام بالانتصار على التضخم قبل التفكير في تغيير استراتيجيتك. في مثل هذه البيئة، يمكن أن تعود عملة البيتكوين، التي لا تعتمد قيمتها على الحالة المزاجية في البورصات ، إلى 19 ألفًا. دولار في المستقبل القريب جدا والانتقال الى 15 ألف دولار".
وأشار الخبير إلى الدولار كملاذ آمن، حيث هرب المستثمرون إليه في الأشهر الأخيرة بحثا عن الحماية من اضطراب السوق، لا يزال يشعر بالثقة، على الرغم من أن الحاجة لشرائه كان يجب أن تختفي. في رأيه، هنا يجدر البحث عن أسباب وجود مشاكل خطيرة في الاقتصادات الأخرى، ولا سيما منطقة اليورو - الإيمان بركود الاتحاد الأوروبي أصبح أقوى، ويتوقع المشاركون في السوق انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي حتى إذا تم الحفاظ على إمدادات الوقود الأزرق الروسي.
يذكر أنه بحلول الساعة 14.16 بتوقيت موسكو، يتم تداول البيتكوين على أكبر منصة تبادل عملة معماة "Binance" عند مستوى 20.6 ألف دولار.