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https://arabic.sputniknews.com/20220711/خبير-يعتبر-استعادة-أوكرانيا-للجنوب-أشبه-بصعودها-للمريخ-1064968345.html
خبير يعتبر استعادة أوكرانيا للجنوب أشبه "بصعودها للمريخ"
خبير يعتبر استعادة أوكرانيا للجنوب أشبه "بصعودها للمريخ"
اعتبر الخبير السياسي من شبه جزيرة القرم رسلان بالبيك أن "الأمر الذي أصدره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للجيش الأوكراني باستعادة جنوب أوكرانيا هو عبارة عن... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T16:08+0000
2022-07-11T16:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وصرح بالبيك لوكالة "سبوتنيك": "بهذا النمط من التصريحات، يمكن أن يعطي زيلينسكي الأمر بالهبوط على المريخ، حيث يبدو نظريًا أن كل شيء ممكن، لكنه مستحيل عمليًا، ولكن يا له من ترويج إعلامي".وفي الوقت نفسه، أشار بالبيك إلى أن "جميع وسائل الإعلام، التي تختنق بفرح، تنتظر هجوماً مضاداً".ووفقًا لبالبيك: "لمدة شهرين على الأقل، يظهر رئيس أوكرانيا كقائد عظيم وبعد ذلك سوف يسير كل شيء وفقًا للمخطط القديم، إما ستظهر تهديدات جديدة، أو سيزعمون أن الروس أنفسهم ينسحبون".بالإضافة إلى ذلك، أشار بالبيك إلى أن "الكذب اليوم في أوكرانيا بشأن هزيمة الجيش الروسي هو اتجاه سياسي ضروري".ودعا مسؤولو السلطة المحلية سكان مقاطعة خيرسون إلى عدم تصديق مزاعم نظام الحكم في أوكرانيا حول "هجوم معاكس".وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن الرئيس زيلينسكي أصدر أوامره للقوات الأوكرانية بتحرير جنوب البلاد، مشيرا إلى أن كييف بصدد حشد ملايين المقاتلين المدججين بالسلاح الغربي من أجل تنفيذ أوامر زيلينسكي. ومن جانبها زعمت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، فيريشوك، أن الجيش الأوكراني بصدد شن هجوم معاكس.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-في-خيرسون-1064802880.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير يعتبر استعادة أوكرانيا للجنوب أشبه "بصعودها للمريخ"

16:08 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Константин Михальчевскийجندي روسيا في خيرسون (أوكرانيا)
جندي روسيا في خيرسون (أوكرانيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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اعتبر الخبير السياسي من شبه جزيرة القرم رسلان بالبيك أن "الأمر الذي أصدره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للجيش الأوكراني باستعادة جنوب أوكرانيا هو عبارة عن ترويج إعلامي".
وصرح بالبيك لوكالة "سبوتنيك": "بهذا النمط من التصريحات، يمكن أن يعطي زيلينسكي الأمر بالهبوط على المريخ، حيث يبدو نظريًا أن كل شيء ممكن، لكنه مستحيل عمليًا، ولكن يا له من ترويج إعلامي".
وفي الوقت نفسه، أشار بالبيك إلى أن "جميع وسائل الإعلام، التي تختنق بفرح، تنتظر هجوماً مضاداً".
ووفقًا لبالبيك: "لمدة شهرين على الأقل، يظهر رئيس أوكرانيا كقائد عظيم وبعد ذلك سوف يسير كل شيء وفقًا للمخطط القديم، إما ستظهر تهديدات جديدة، أو سيزعمون أن الروس أنفسهم ينسحبون".
مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مصدر: أوكرانيا كانت تستعد لأنشطة تخريبية في خيرسون تحت إشراف الناتو
7 يوليو, 09:27 GMT
بالإضافة إلى ذلك، أشار بالبيك إلى أن "الكذب اليوم في أوكرانيا بشأن هزيمة الجيش الروسي هو اتجاه سياسي ضروري".
ودعا مسؤولو السلطة المحلية سكان مقاطعة خيرسون إلى عدم تصديق مزاعم نظام الحكم في أوكرانيا حول "هجوم معاكس".
وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن الرئيس زيلينسكي أصدر أوامره للقوات الأوكرانية بتحرير جنوب البلاد، مشيرا إلى أن كييف بصدد حشد ملايين المقاتلين المدججين بالسلاح الغربي من أجل تنفيذ أوامر زيلينسكي. ومن جانبها زعمت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، فيريشوك، أن الجيش الأوكراني بصدد شن هجوم معاكس.
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Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
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