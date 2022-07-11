https://arabic.sputniknews.com/20220711/رئيس-الوزراء-اليوناني-يحث-أردوغان-على-تقييم-الخريطة-التي-تظهر-جزيرة-كريت-تركية-1064951010.html
رئيس الوزراء اليوناني يحث أردوغان على تقييم "الخريطة" التي تظهر جزيرة كريت تركية
رئيس الوزراء اليوناني يحث أردوغان على تقييم "الخريطة" التي تظهر جزيرة كريت تركية
دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التعليق على تصرفات زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهجلي،... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T10:23+0000
2022-07-11T10:23+0000
2022-07-11T10:23+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
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وقال: "انظر عن كثب إلى هذه الخريطة. كريت، رودس، ليسبوس، خيوس، ساموس، لقد ابتلعتها تركيا جميعها. حلم المتطرفين المحموم أو سياسة تركيا الرسمية؟ استفزاز آخر أو هدف حقيقي؟ يجب على الرئيس أردوغان أن يعلن بوضوح الموقف من السلوكيات الغريبة الأخيرة لشريكه الأصغر في التحالف".وزار بهجلي، السبت، مقر الحركة القومية التركية الراديكالية "الذئاب الرمادية"، حيث تم تسليمه لوحة عليها خريطة لبحر إيجه، تظهر الجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرة كريت، كجزء من تركيا باللون الأحمر. التقط بهجلي صورة مع هذه الخريطة.ذكرت مصادر دبلوماسية يونانية يوم الأحد أن عرض زعيم حزب الحركة القومية للخريطة "عمل عدواني واستفزازي وشائن بشكل خاص"، حسبما ذكرت سكاي. وبحسب دبلوماسيين، تتوقع أثينا "إدانة فورية قاطعة وعلنية لهذا العمل غير المقبول الذي يشكك في السيادة الإقليمية لليونان".
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
رئيس الوزراء اليوناني يحث أردوغان على تقييم "الخريطة" التي تظهر جزيرة كريت تركية
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دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التعليق على تصرفات زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهجلي، الذي عرض خريطة تظهر الجزر اليونانية في بحر إيجه، بما في ذلك جزيرة كريت كجزء من تركيا.
وقال: "انظر عن كثب إلى هذه الخريطة. كريت، رودس، ليسبوس، خيوس، ساموس، لقد ابتلعتها تركيا جميعها. حلم المتطرفين المحموم أو سياسة تركيا الرسمية؟ استفزاز آخر أو هدف حقيقي؟ يجب على الرئيس أردوغان أن يعلن بوضوح الموقف من السلوكيات الغريبة الأخيرة لشريكه الأصغر في التحالف".
وزار بهجلي، السبت، مقر الحركة القومية التركية الراديكالية "الذئاب الرمادية"، حيث تم تسليمه لوحة عليها خريطة لبحر إيجه، تظهر الجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرة كريت، كجزء من تركيا باللون الأحمر. التقط بهجلي صورة مع هذه الخريطة.
ذكرت مصادر دبلوماسية يونانية يوم الأحد أن عرض زعيم حزب الحركة القومية للخريطة "عمل عدواني واستفزازي وشائن بشكل خاص"، حسبما ذكرت سكاي. وبحسب دبلوماسيين، تتوقع أثينا "إدانة فورية قاطعة وعلنية لهذا العمل غير المقبول الذي يشكك في السيادة الإقليمية لليونان".