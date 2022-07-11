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رئيس تركمانستان يقدم أضحية العيد "عن روح شنزو آبي"
رئيس تركمانستان يقدم أضحية العيد "عن روح شنزو آبي"
قدم رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان التركمانستاني، والرئيس السابق للبلاد، قربانقولي بيردي محمدوف، وبناء على تعليمات من الرئيس التركمانستاني سيردار بيردي محمدوف،... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T17:16+0000
2022-07-11T17:16+0000
العالم
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وذكر تلفزيون تركمانستان اليوم الاثنين أن "أعضاء من الحكومة التركمانستانية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تركمانستان شاركوا في الوجبة التي أقيمت في فندق أركاداغ". ويشير التقرير التلفزيوني المحلي إلى أن "هذا الحدث كان دليلاً على احترام خاص لذكرى شينزو آبي في تركمانستان، حيث قدم آبي مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات الودية بين تركمانستان واليابان".وفي حديثه إلى المشاركين في المأدبة، شدد قربانقولي محمدوف على أن "شينزو آبي شخصية بارزة وسياسي عظيم قدم مساهمة جديرة في تعزيز وتطوير التعاون المتبادل بين تركمانستان واليابان".وأضاف: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء شينزو آبي في عدة مناسبات، ولقد تعاملنا دائمًا مع صفاته الإنسانية العالية باحترام كبير، وحافظنا على علاقات ودية معه".وأشار قربانقولي محمدوف إلى أن "شعبي تركمانستان واليابان يعانيان اليوم من خسارة فادحة، وهي الموت المفاجئ لشينزو آبي".وقال رئيس الدولة السابق: "الذكرى المشرقة لهذا الشخص الرائع، السياسي العظيم في عصرنا، ستبقى إلى الأبد في قلوبنا"، وأعلن عن دقيقة صمت تخليدا لذكرى آبي.
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العالم

رئيس تركمانستان يقدم أضحية العيد "عن روح شنزو آبي"

17:16 GMT 11.07.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashiرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يبتسم وهو يضع وردة حمراء على اسم مرشح حزبه الديمقراطي الليبرالي الفائز أثناء فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشيوخ في مقر الحزب في طوكيو يوم 21 يوليو 2013. توقع المذيعون اليابانيون أن تحالف آبي الحاكم فازت بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ في الانتخابات، مما منحها السيطرة على المجلسين لأول مرة منذ ست سنوات.
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يبتسم وهو يضع وردة حمراء على اسم مرشح حزبه الديمقراطي الليبرالي الفائز أثناء فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشيوخ في مقر الحزب في طوكيو يوم 21 يوليو 2013. توقع المذيعون اليابانيون أن تحالف آبي الحاكم فازت بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ في الانتخابات، مما منحها السيطرة على المجلسين لأول مرة منذ ست سنوات. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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قدم رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان التركمانستاني، والرئيس السابق للبلاد، قربانقولي بيردي محمدوف، وبناء على تعليمات من الرئيس التركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، في اليوم الأخير من عيد الأضحى، أضحية كصدقة تكريما لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي.
وذكر تلفزيون تركمانستان اليوم الاثنين أن "أعضاء من الحكومة التركمانستانية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تركمانستان شاركوا في الوجبة التي أقيمت في فندق أركاداغ".
ويشير التقرير التلفزيوني المحلي إلى أن "هذا الحدث كان دليلاً على احترام خاص لذكرى شينزو آبي في تركمانستان، حيث قدم آبي مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات الودية بين تركمانستان واليابان".
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2019 في حرم FEFU في جزيرة روسكي. 5 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
نائب الرئيس التايواني يحضر جنازة شينزو آبي بعد "عقود من القطيعة"
10:20 GMT
وفي حديثه إلى المشاركين في المأدبة، شدد قربانقولي محمدوف على أن "شينزو آبي شخصية بارزة وسياسي عظيم قدم مساهمة جديرة في تعزيز وتطوير التعاون المتبادل بين تركمانستان واليابان".
وأضاف: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء شينزو آبي في عدة مناسبات، ولقد تعاملنا دائمًا مع صفاته الإنسانية العالية باحترام كبير، وحافظنا على علاقات ودية معه".
وأشار قربانقولي محمدوف إلى أن "شعبي تركمانستان واليابان يعانيان اليوم من خسارة فادحة، وهي الموت المفاجئ لشينزو آبي".
وقال رئيس الدولة السابق: "الذكرى المشرقة لهذا الشخص الرائع، السياسي العظيم في عصرنا، ستبقى إلى الأبد في قلوبنا"، وأعلن عن دقيقة صمت تخليدا لذكرى آبي.
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