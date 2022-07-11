https://arabic.sputniknews.com/20220711/رئيس-وزراء-سريلانكا-يؤكد-أن-رئيس-البلاد-سيستقيل-1064937136.html
رئيس وزراء سريلانكا يؤكد أن رئيس البلاد سيستقيل
رئيس وزراء سريلانكا يؤكد أن رئيس البلاد سيستقيل
قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الاثنين، إن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجه، بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T04:46+0000
2022-07-11T04:46+0000
2022-07-11T04:46+0000
أخبار سريلانكا
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وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجاباكسا سيستقيل يوم الأربعاء، بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.وكتب رانيل ويكرمسينغ على صفحته على تويتر: "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب. لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".وفر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، السبت، من مقر إقامته بالعاصمة كولومبو، وذلك قبل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/رئيس-وزراء-سريلانكا-يوافق-على-التنحي-1064916919.html
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أخبار سريلانكا
رئيس وزراء سريلانكا يؤكد أن رئيس البلاد سيستقيل
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قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الاثنين، إن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجه، بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق.
وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجاباكسا سيستقيل يوم الأربعاء، بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس
.
وفي وقت سابق السبت، أكد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، أنه سيتنحى عن منصبه.
وكتب رانيل ويكرمسينغ على صفحته على تويتر: "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب. لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".
وفر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، السبت، من مقر إقامته بالعاصمة كولومبو، وذلك قبل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية.