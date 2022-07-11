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https://arabic.sputniknews.com/20220711/رد-فعل-غريب-للاعب-غولف-فوجئ-بوجود-تمساح-في-الملعب-فيديو-1064946471.html
رد فعل غريب للاعب غولف فوجئ بوجود تمساح في الملعب... فيديو
رد فعل غريب للاعب غولف فوجئ بوجود تمساح في الملعب... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر رد فعل غريب للاعب غولف تفاجأ بظهور تمساح داخل الملعب. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T08:38+0000
2022-07-11T08:39+0000
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وقالت قناة "Inside Edition" على "يوتيوب"، إن لاعب غولف في مدينة بونتا جوردا بولاية فلوريدا الأمريكية فوجئ بتمساح يسير داخل أرض الملعب.وعلى الرغم من أن التمساح كان يتجه نحو اللاعب إلا أن الأخير اكتفى بنظرة سريعة للتمساح قبل أن يلتفت مرة أخرى للتسديدة التي كان بصدد تنفيذها.ولم يظهر اللاعب أي خوف أو انزعاج من الخطر الذي كان يقترب منه ولحسن الحظ، سرعان ما انتقل التمساح إلى منطقة أشجار بعيدا عن اللاعب الشجاع.
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نادي الفيديو

رد فعل غريب للاعب غولف فوجئ بوجود تمساح في الملعب... فيديو

08:38 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 08:39 GMT 11.07.2022)
© Photoتمساح ضخم
تمساح ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Photo
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تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر رد فعل غريب للاعب غولف تفاجأ بظهور تمساح داخل الملعب.
وقالت قناة "Inside Edition" على "يوتيوب"، إن لاعب غولف في مدينة بونتا جوردا بولاية فلوريدا الأمريكية فوجئ بتمساح يسير داخل أرض الملعب.
وعلى الرغم من أن التمساح كان يتجه نحو اللاعب إلا أن الأخير اكتفى بنظرة سريعة للتمساح قبل أن يلتفت مرة أخرى للتسديدة التي كان بصدد تنفيذها.
ولم يظهر اللاعب أي خوف أو انزعاج من الخطر الذي كان يقترب منه ولحسن الحظ، سرعان ما انتقل التمساح إلى منطقة أشجار بعيدا عن اللاعب الشجاع.
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