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روسيا.. تصوير فيلم عن رئيس أول بعثة دبلوماسية بالمملكة السعودية
روسيا.. تصوير فيلم عن رئيس أول بعثة دبلوماسية بالمملكة السعودية
أدلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحديث لمبدعي الفيلم عن الدبلوماسي المرموق كريم حكيموف، أول قنصل روسي في السعودية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T04:54+0000
2022-07-11T04:54+0000
روسيا
العالم العربي
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وذكر أن حكيموف التحق بمجال العمل الدبلوماسي حينما كانت البلدان العربية تابعة للإمبراطورية العثمانية. وأسفرت الانتفاضة العربية في عام 1916 عن إنشاء أول دولة عربية مستقلة هي دولة الحجاز. وما لبثت روسيا أن اعترفت باستقلال دولة الحجاز. وعُين حكيموف أول قنصل يمثل روسيا في هذه الدولة وفي المملكة السعودية التي أسسها الملك عبد العزيز في عام 1926.وأشار لافروف إلى أن روسيا السوفيتية رأت أنه من الضروري أن تمد يد العون إلى الدولة العربية الفتية، فحرصت على توريد الغذاء والمواد اللازمة الأخرى للمملكة السعودية.وأشاد لافروف بمواهب حكيموف التي تفتقت حينما مثّل بلاده في المملكة العربية السعودية. وكان له فضل كبير في إقامة علاقات مع العالم العربي.
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روسيا, العالم العربي

روسيا.. تصوير فيلم عن رئيس أول بعثة دبلوماسية بالمملكة السعودية

04:54 GMT 11.07.2022
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Photo / wikipedia
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أدلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحديث لمبدعي الفيلم عن الدبلوماسي المرموق كريم حكيموف، أول قنصل روسي في السعودية.
وذكر أن حكيموف التحق بمجال العمل الدبلوماسي حينما كانت البلدان العربية تابعة للإمبراطورية العثمانية. وأسفرت الانتفاضة العربية في عام 1916 عن إنشاء أول دولة عربية مستقلة هي دولة الحجاز. وما لبثت روسيا أن اعترفت باستقلال دولة الحجاز. وعُين حكيموف أول قنصل يمثل روسيا في هذه الدولة وفي المملكة السعودية التي أسسها الملك عبد العزيز في عام 1926.
وأشار لافروف إلى أن روسيا السوفيتية رأت أنه من الضروري أن تمد يد العون إلى الدولة العربية الفتية، فحرصت على توريد الغذاء والمواد اللازمة الأخرى للمملكة السعودية.
وأشاد لافروف بمواهب حكيموف التي تفتقت حينما مثّل بلاده في المملكة العربية السعودية. وكان له فضل كبير في إقامة علاقات مع العالم العربي.
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