https://arabic.sputniknews.com/20220711/روسيا-تنشر-وحشا-حقيقيا-في-البحر-1064937352.html

روسيا تنشر "وحشا حقيقيا" في البحر

روسيا تنشر "وحشا حقيقيا" في البحر

حصل الجيش الروسي على سلاح جديد، وهو متقدم تقنيًا للغاية. شارك المحلل العسكري الإيطالي جيانلوكا دي فيو استنتاجاته. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T05:22+0000

2022-07-11T05:22+0000

2022-07-11T05:22+0000

سلاح روسيا

رصد عسكري

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جرت مراسم تسليم أكبر غواصة للبحرية الروسية تم إطلاقها منذ عهد الاتحاد السوفيتي في روسيا. أطلق على الغواصة الجديدة اسم "بيلغورود"، وهي مصممة لتحمل أحدث أنواع الأسلحة - الطوربيدات النووية المروعة "بوسيدون". وفقًا للمحلل، سينشر الجيش الروسي قريبًا "وحشًا حقيقيًا" في المحيطات.قال الخبير: "روسيا الاتحادية تنشر وحش الهاوية".جاء دخول الغواصة الجديدة للخدمة بعد يوم من تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال معلقا على الوضع الجيوسياسي الحالي وعلاقات بلاده مع الغرب، إن روسيا لم تبدأ بعد أي شيء جاد في أوكرانيا. صرح خبير صحيفة "La Repubblica" بأنه، بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال، تواصل موسكو تعزيز قوتها العسكرية، ويعد نقل غواصة بيلغورود إلى الأسطول دليلًا على ذلك.الغواصة الجديدة ليست فقط أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مقارنة بسابقاتها، ولكنها أيضًا تجسيد لمفهوم جديد للقتال تحت الماء. ستصبح "بيلغورود" حاملة سلسلة كاملة من الغواصات الصغيرة، بما في ذلك الغواصات المسيرة. وأشهر هذه المركبات هي مركبة "بوسيدون" المسيرة.الغواصة الجديدة للبحرية الروسية لديها أدوات خطيرة أخرى. يمكن لـ "بيلغورود" نقل غواصات صغيرة يمكن من خلالها ترتيب التخريب على أهداف العدو الإستراتيجية. تسمح هذه الأجهزة أيضًا للجيش الروسي بإجراء عمليات استطلاع والتعامل مع كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تحمل كميات هائلة من المعلومات. أشهر هذه المركبات "لوشاريك"، التي سميت على اسم شخصية رئيسية في رسوم متحركة شهيرة. يمكنها الغوص حتى عمق ألفي متر حيث لا مثيل لها.

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سلاح روسيا, رصد عسكري