https://arabic.sputniknews.com/20220711/روسيا-توقف-إمدادات-الغاز-عبر-خط-أنابيب-التيار-الشمالي-إلى-أوروبا-1064937892.html
روسيا توقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" إلى أوروبا
روسيا توقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" إلى أوروبا
توقفت شحنات الغاز عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي من روسيا إلى أوروبا "نورد ستريم" من الساعة 7.00 بتوقيت موسكو (5.00 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لبيانات مشغل خط الأنابيب... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T05:28+0000
2022-07-11T05:28+0000
2022-07-11T05:42+0000
روسيا
اقتصاد
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تم إيقاف خط أنابيب الغاز لأعمال الصيانة، بما في ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي. من المتوقع أن تتم الصيانة بين 11 و21 يوليو/تموز.وخفضت "غازبروم" منتصف يونيو/حزيران الجاري التدفق عبر "نورد ستريم" بنحو 60%. وقالت الشركة إنها يمكن أن تزود فقط 67 مليون متر مكعب لخط أنابيب الغاز بحجم مخطط 167 مليون، موضحة ذلك بالتأخير في عمل شركة سيمنز الألمانية، والتي بسبب العقوبات الكندية ضد روسيا، لا يمكنها إعادة وحدات ضخ الغاز. لمحطة ضاغط بورتوفايا من المصنع الكندي من الإصلاح، وكذلك بسبب الأعطال الفنية المحددة للمحركات.من المتوقع أن تكون عمليات التسليم على طريق آخر - طريق العبور عبر الأراضي الأوكرانية - على مستوى الأيام السابقة، وفقًا لبيانات مشغل "GTS" الأوكراني. طلب ضخ الغاز عبر محطة سودجا ليوم الغاز في 11 يوليو هو 41 مليون متر مكعب. تم الحفاظ على عمليات التسليم عبر أوكرانيا عند هذا المستوى منذ نهاية مايو/أيار.
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روسيا, اقتصاد
روسيا توقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" إلى أوروبا
05:28 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 05:42 GMT 11.07.2022) تابعنا عبر
توقفت شحنات الغاز عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي من روسيا إلى أوروبا "نورد ستريم" من الساعة 7.00 بتوقيت موسكو (5.00 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لبيانات مشغل خط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي".
تم إيقاف خط أنابيب الغاز لأعمال الصيانة، بما في ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي. من المتوقع أن تتم الصيانة بين 11 و21 يوليو/تموز.
وبلغ الضخ عبر خط نورد ستريم في 10 يوليو/تموز (يوم الغاز من الساعة 7:00 بتوقيت موسكو الأحد إلى 7:00 بتوقيت موسكو الاثنين) حوالي 63.4 مليون متر مكعب، وهو ما يماثل مستوى الضخ في الأيام السابقة. هذا ما يقرب من 40% من السعة القصوى لخط الأنابيب، أي ما يقرب من 170 مليون متر مكعب في اليوم.
وخفضت "غازبروم" منتصف يونيو/حزيران الجاري التدفق عبر "نورد ستريم" بنحو 60%. وقالت الشركة إنها يمكن أن تزود فقط 67 مليون متر مكعب لخط أنابيب الغاز بحجم مخطط 167 مليون، موضحة ذلك بالتأخير في عمل شركة سيمنز الألمانية، والتي بسبب العقوبات الكندية ضد روسيا، لا يمكنها إعادة وحدات ضخ الغاز. لمحطة ضاغط بورتوفايا من المصنع الكندي من الإصلاح، وكذلك بسبب الأعطال الفنية المحددة للمحركات.
من المتوقع أن تكون عمليات التسليم على طريق آخر - طريق العبور عبر الأراضي الأوكرانية - على مستوى الأيام السابقة، وفقًا لبيانات مشغل "GTS" الأوكراني. طلب ضخ الغاز عبر محطة سودجا ليوم الغاز في 11 يوليو هو 41 مليون متر مكعب. تم الحفاظ على عمليات التسليم عبر أوكرانيا عند هذا المستوى منذ نهاية مايو/أيار.