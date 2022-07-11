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https://arabic.sputniknews.com/20220711/روما-قد-ترسل-إلى-أوكرانيا-مركبات-خرجت-من-الخدمة-منذ-15-عاما-1064937479.html
روما قد ترسل إلى أوكرانيا مركبات خرجت من الخدمة منذ 15 عاما
روما قد ترسل إلى أوكرانيا مركبات خرجت من الخدمة منذ 15 عاما
يمكن لروما أن تزود أوكرانيا بالمركبات المدرعة القديمة "Centauro"، والتي توقفت منذ 15 عامًا. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T05:27+0000
2022-07-11T05:27+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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الآن الجيش الإيطالي يتلقى النسخة الثانية من "Centauro"، في حين أن مساعدة كييف بإرسال الجيل السابق قد تكون مرتبطة برغبة الجيش في تحرير المستودعات من الأسلحة المسحوبة من الخدمة.لا يمكن للدرع الأمامي للمركبات الإيطالية أن يتحمل سوى رصاصة 12.7 ملم، كما أن عدم وجود مساحة بين الجزء السفلي ومقصورة القتال يقلل بشكل كبير من الحماية من الألغام في "Centauro".
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

روما قد ترسل إلى أوكرانيا مركبات خرجت من الخدمة منذ 15 عاما

05:27 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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يمكن لروما أن تزود أوكرانيا بالمركبات المدرعة القديمة "Centauro"، والتي توقفت منذ 15 عامًا.
الآن الجيش الإيطالي يتلقى النسخة الثانية من "Centauro"، في حين أن مساعدة كييف بإرسال الجيل السابق قد تكون مرتبطة برغبة الجيش في تحرير المستودعات من الأسلحة المسحوبة من الخدمة.

تم تصنيف المركبات المدرعة "Centauro" على أنها "مدمرات دبابات". ومع ذلك، من حيث الحماية والقدرة على السير، تخسر أمام كل من الدبابات وناقلات الجند المدرعة الكلاسيكية، حسب موقع "بوليت روس".

لا يمكن للدرع الأمامي للمركبات الإيطالية أن يتحمل سوى رصاصة 12.7 ملم، كما أن عدم وجود مساحة بين الجزء السفلي ومقصورة القتال يقلل بشكل كبير من الحماية من الألغام في "Centauro".
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