https://arabic.sputniknews.com/20220711/روما-قد-ترسل-إلى-أوكرانيا-مركبات-خرجت-من-الخدمة-منذ-15-عاما-1064937479.html
روما قد ترسل إلى أوكرانيا مركبات خرجت من الخدمة منذ 15 عاما
روما قد ترسل إلى أوكرانيا مركبات خرجت من الخدمة منذ 15 عاما
يمكن لروما أن تزود أوكرانيا بالمركبات المدرعة القديمة "Centauro"، والتي توقفت منذ 15 عامًا. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T05:27+0000
2022-07-11T05:27+0000
2022-07-11T05:27+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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الآن الجيش الإيطالي يتلقى النسخة الثانية من "Centauro"، في حين أن مساعدة كييف بإرسال الجيل السابق قد تكون مرتبطة برغبة الجيش في تحرير المستودعات من الأسلحة المسحوبة من الخدمة.لا يمكن للدرع الأمامي للمركبات الإيطالية أن يتحمل سوى رصاصة 12.7 ملم، كما أن عدم وجود مساحة بين الجزء السفلي ومقصورة القتال يقلل بشكل كبير من الحماية من الألغام في "Centauro".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روما قد ترسل إلى أوكرانيا مركبات خرجت من الخدمة منذ 15 عاما
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يمكن لروما أن تزود أوكرانيا بالمركبات المدرعة القديمة "Centauro"، والتي توقفت منذ 15 عامًا.
تم تصنيف المركبات المدرعة "Centauro" على أنها "مدمرات دبابات". ومع ذلك، من حيث الحماية والقدرة على السير، تخسر أمام كل من الدبابات وناقلات الجند المدرعة الكلاسيكية، حسب موقع "بوليت روس".
لا يمكن للدرع الأمامي للمركبات الإيطالية أن يتحمل سوى رصاصة 12.7 ملم، كما أن عدم وجود مساحة بين الجزء السفلي ومقصورة القتال يقلل بشكل كبير من الحماية من الألغام في "Centauro".