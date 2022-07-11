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سلطات خيرسون: قتلى وإصابة العشرات خلال قصف أوكراني بأسلحة أمريكية
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https://arabic.sputniknews.com/20220711/ستريموسوف-إصابة-العشرات-بقصف-القوات-الأوكرانية-منطقة-نوفا-كاخوفكا-بأسلحة-أمريكية-1064972375.html
سلطات خيرسون: قتلى وإصابة العشرات خلال قصف أوكراني بأسلحة أمريكية
سلطات خيرسون: قتلى وإصابة العشرات خلال قصف أوكراني بأسلحة أمريكية
أعلن نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة سبوتنيك، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفا كاخوفكا بأسلحة أميركية عالية... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T22:05+0000
2022-07-11T22:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف: "القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفا كاخوفكا بأسلحة أمريكية عالية الدقة، باستخدام صواريخ هيمارس".وأضاف، "لدينا ضحايا من بين السكان المدنيين، وهناك جرحى، وتشرد مئات الأشخا ، ودمرت عشرات المنازل. تستمر المستشفيات باستقبال الجرحى.. العشرات منهم. لقد صدمنا بهذا القصف".وتابع ستريموسوف: القوات الأوكرانية لم تضرب محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. مؤكدا أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.هذا وأكد رئيس الإدارة المدنية العسكرية في نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون فلاديمير ليونتييف، أن الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/القوات-الأوكرانية-تهاجم-منطقة-في-خيرسون-1064971842.html
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أخبار أوكرانيا

سلطات خيرسون: قتلى وإصابة العشرات خلال قصف أوكراني بأسلحة أمريكية

22:05 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 22:27 GMT 11.07.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
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أعلن نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة سبوتنيك، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفا كاخوفكا بأسلحة أميركية عالية الدقة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف: "القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفا كاخوفكا بأسلحة أمريكية عالية الدقة، باستخدام صواريخ هيمارس".
وأضاف، "لدينا ضحايا من بين السكان المدنيين، وهناك جرحى، وتشرد مئات الأشخا ، ودمرت عشرات المنازل. تستمر المستشفيات باستقبال الجرحى.. العشرات منهم. لقد صدمنا بهذا القصف".
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
القوات الأوكرانية تهاجم منطقة في خيرسون
20:49 GMT
وتابع ستريموسوف: القوات الأوكرانية لم تضرب محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. مؤكدا أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.
هذا وأكد رئيس الإدارة المدنية العسكرية في نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون فلاديمير ليونتييف، أن الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.
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