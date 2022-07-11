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https://arabic.sputniknews.com/20220711/سويسرا-تجمد-أصولا-روسية-بأكثر-من-68-مليار-دولار-1064957021.html
سويسرا تجمد أصولا روسية بأكثر من 6.8 مليار دولار
سويسرا تجمد أصولا روسية بأكثر من 6.8 مليار دولار
أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية "سيكو"، اليوم الاثنين، أن برن، جمدت حتى الآن أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري (أكثر من 6.8 مليار دولار)... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T13:02+0000
2022-07-11T13:02+0000
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روسيا
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زيوريخ - سبوتنيك. وقالت "سيكو" في بيان: "بحلول 7 تموز/يوليو 2022، تم تجميد الأصول المالية (روسيا) بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري و 15 عقارا في سويسرا".وأضاف البيان أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت سابق فرضت سويسرا حظرا على تصدير السلع الكمالية لتعزيز الصناعة الروسية، فضلا عن حظر استيراد السلع التي تحصل روسيا من خلالها على دخل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المعاملات مع المصرف المركزي الروسي، وفصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".وبهذه العقوبات التي فرضتها سويسرا ضد روسيا، تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت برن، عن موقفها الراسخ بـ"الحياد الأبدي" التاريخي.من جهة ثانية، كان رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس قد أعلن في 5 يوليو/تموز، أن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (حوالي 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/سويسرا-تعلن-عن-مضاعفة-مساعداتها-لأوكرانيا-1064670914.html
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العالم, سويسرا, روسيا

سويسرا تجمد أصولا روسية بأكثر من 6.8 مليار دولار

13:02 GMT 11.07.2022
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Fotobank.ru/Getty Images
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أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية "سيكو"، اليوم الاثنين، أن برن، جمدت حتى الآن أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري (أكثر من 6.8 مليار دولار) بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
زيوريخ - سبوتنيك. وقالت "سيكو" في بيان: "بحلول 7 تموز/يوليو 2022، تم تجميد الأصول المالية (روسيا) بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري و 15 عقارا في سويسرا".

وأضاف البيان أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت سابق فرضت سويسرا حظرا على تصدير السلع الكمالية لتعزيز الصناعة الروسية، فضلا عن حظر استيراد السلع التي تحصل روسيا من خلالها على دخل كبير.
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سويسرا تعلن عن مضاعفة مساعداتها لأوكرانيا
5 يوليو, 10:54 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المعاملات مع المصرف المركزي الروسي، وفصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".

وبهذه العقوبات التي فرضتها سويسرا ضد روسيا، تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت برن، عن موقفها الراسخ بـ"الحياد الأبدي" التاريخي.
من جهة ثانية، كان رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس قد أعلن في 5 يوليو/تموز، أن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (حوالي 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.
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