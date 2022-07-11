https://arabic.sputniknews.com/20220711/شركة-نمساوية-تحصل-على-الغاز-أقل-بنسبة-70-بسبب-صيانة-التيار-الشمالي-1064955645.html
شركة نمساوية تحصل على الغاز أقل بنسبة 70% بسبب صيانة "التيار الشمالي"
شركة نمساوية تحصل على الغاز أقل بنسبة 70% بسبب صيانة "التيار الشمالي"
قال المتحدث باسم شركة "OMV" أندرياس رينوفنر لوكالة الأنباء النمساوية "APA" إن شركة النفط والغاز النمساوية تلقت اليوم الاثنين غازًا أقل بنسبة 70% تقريبًا مما تم... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T12:30+0000
2022-07-11T12:30+0000
2022-07-11T12:30+0000
العالم
اقتصاد
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وتجدر الإشارة إلى أنه منذ منتصف يونيو /حزيران، زودت شركة "غازبروم" النمسا بحوالي نصف الكمية المطلوبة. وقال رينوفنر إن الاستمرار في ملء مرافق تخزين الغاز وسط اضطرابات الإمدادات يعتمد أيضًا على الاستهلاك اليومي المقابل ومشتريات السوق الفورية الإضافية.تغلق شركة غازبروم أنابيب"نورد ستريم" للصيانة السنوية من 11 يوليو/تموز إلى 21 يوليو، ما قد يؤدي إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا. أعربت بعض البلدان - من بينها ألمانيا والنمسا - عن قلقها من أن عمليات التسليم على طول الطريق السريع بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.
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العالم, اقتصاد
شركة نمساوية تحصل على الغاز أقل بنسبة 70% بسبب صيانة "التيار الشمالي"
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قال المتحدث باسم شركة "OMV" أندرياس رينوفنر لوكالة الأنباء النمساوية "APA" إن شركة النفط والغاز النمساوية تلقت اليوم الاثنين غازًا أقل بنسبة 70% تقريبًا مما تم الإعلان عنه بسبب الفحص المقرر لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ منتصف يونيو /حزيران، زودت شركة "غازبروم" النمسا بحوالي نصف الكمية المطلوبة. وقال رينوفنر إن الاستمرار في ملء مرافق تخزين الغاز وسط اضطرابات الإمدادات يعتمد أيضًا على الاستهلاك اليومي المقابل ومشتريات السوق الفورية الإضافية.
تغلق شركة غازبروم أنابيب"نورد ستريم" للصيانة السنوية من 11 يوليو/تموز إلى 21 يوليو، ما قد يؤدي إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا. أعربت بعض البلدان - من بينها ألمانيا والنمسا - عن قلقها من أن عمليات التسليم على طول الطريق السريع بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.