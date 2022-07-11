https://arabic.sputniknews.com/20220711/صحيفة-سريلانكا-تجري-انتخابات-عامة-بحلول-مارس-2023-1064942843.html
صحيفة: سريلانكا تجري انتخابات عامة بحلول مارس 2023
صحيفة: سريلانكا تجري انتخابات عامة بحلول مارس 2023
أفادت صحيفة "ديلي ميرور" بأن سريلانكا ستجري انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول مارس/ آذار 2023، عقب قرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا تقديم استقالته وسط احتجاجات... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T07:22+0000
2022-07-11T07:22+0000
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سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية رفيعة المستوى أن سريلانكا تتجه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول مارس المقبل وذلك بعد أن أبلغ رئيس البلاد راجاباكسا، رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ رسميا باعتزامه التنحي.وقال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الاثنين، إن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينغ، بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق، وذلك بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.وكتب رانيل ويكرمسينغ على صفحته في "تويتر": "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب. لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".يشار إلى أن الاحتجاجات قد أدت إلى إصابة 39 شخصا، بينهم ضابطا شرطة خلال احتجاجات يوم السبت، وأطلقت الشرطة أعيرة نارية في الهواء لكنها لم تتمكن من منع الحشد الغاضب من محاصرة مقر إقامة الرئيس، لكن السلطات تمكنت من نقل الرئيس وعائلته إلى مكان آمن.وتواجه سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ سبعة عقود منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948، حيث سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 54.6% في يونيو/حزيران ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70%، ما زاد الضغط على السكان الذين يعانون من ضائقة مالية، فيما يلقي الكثيرون باللوم على الرئيس غوتابايا راجاباكسا في هذا التراجع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
صحيفة: سريلانكا تجري انتخابات عامة بحلول مارس 2023
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أفادت صحيفة "ديلي ميرور" بأن سريلانكا ستجري انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول مارس/ آذار 2023، عقب قرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا تقديم استقالته وسط احتجاجات حاشدة في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.
سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية رفيعة المستوى أن سريلانكا تتجه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول مارس المقبل وذلك بعد أن أبلغ رئيس البلاد راجاباكسا، رئيس الوزراء
رانيل ويكرمسينغ رسميا باعتزامه التنحي.
وقال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الاثنين، إن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينغ، بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق، وذلك بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس
.
وكتب رانيل ويكرمسينغ على صفحته في "تويتر": "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب. لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".
يشار إلى أن الاحتجاجات قد أدت إلى إصابة 39 شخصا، بينهم ضابطا شرطة خلال احتجاجات يوم السبت، وأطلقت الشرطة أعيرة نارية في الهواء لكنها لم تتمكن
من منع الحشد الغاضب من محاصرة مقر إقامة الرئيس، لكن السلطات تمكنت من نقل الرئيس وعائلته إلى مكان آمن.
وتواجه سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ سبعة عقود منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948، حيث سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 54.6% في يونيو/حزيران ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70%، ما زاد الضغط على السكان الذين يعانون من ضائقة مالية، فيما يلقي الكثيرون باللوم على الرئيس غوتابايا راجاباكسا في هذا التراجع.