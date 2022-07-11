https://arabic.sputniknews.com/20220711/غنائم-الجيش-الروسي-في-ليسيتشانسك-1064958587.html

غنائم الجيش الروسي في ليسيتشانسك

غنائم الجيش الروسي في ليسيتشانسك

نظمت جمهورية لوغانسك الشعبية معرضًا لغنائم العملية العسكرية الخاصة - للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها في ليسيتشانسك المحررة، بما في... 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T14:41+0000

2022-07-11T14:41+0000

2022-07-11T14:41+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

صور

وسائط متعددة

جمهورية لوغانسك الشعبية

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يعرض المعرض عشرات الوحدات من الآليات العسكرية: دبابات، وعربات قتال مشاة، وعربات مدرعة، وراجمة صواريخ MLRS، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات من إنتاج سوفييتي وأوكراني.يتألف جزء كبير من المعرض من عينات من الأسلحة الصغيرة والمدفعية والأسلحة الصاروخية التي زودتها الدول الغربية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية. من بينها أنظمة الصواريخ Javelin وNLAW المضادة للدبابات، والمركبات المدرعة البريطانية من طراز Saxon، والمدافع الرشاشة التشيكية الصنع، والألغام "الصامتة" 60 ملم لقذائف الهاون الخفيفة، وقذائف 155 ملم لمدافع الهاوتزر.قال اللواء يان ليشينكو، رئيس قسم القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، لمراسل "سبوتنيك" الناطقة بالروسية:تمكنت القوات المتحالفة مع روسيا الاتحادية أيضًا من الحصول على بطاقات الموظفين والوثائق الشخصية للجنود الأوكرانيين وكتيبات عسكرية وتعليمات التشغيل لأنظمة الأسلحة المختلفة ومعدات الاتصالات وطائرة مسيرة ومعدات طبية. كل هذه الأسلحة والمعدات الغربية تركها الجنود الأوكرانيين، تخلوا عنها في عجلة من أمرهم أثناء فرارهم من ليسيتشانسك تحت وطأة الضغط وقوة هجوم الجيش الروسي وقوات لوغانسك الشعبية.

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фото, صور, وسائط متعددة, جمهورية لوغانسك الشعبية