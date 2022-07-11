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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220711/غنائم-الجيش-الروسي-في-ليسيتشانسك-1064958587.html
غنائم الجيش الروسي في ليسيتشانسك
غنائم الجيش الروسي في ليسيتشانسك
نظمت جمهورية لوغانسك الشعبية معرضًا لغنائم العملية العسكرية الخاصة - للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها في ليسيتشانسك المحررة، بما في... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T14:41+0000
2022-07-11T14:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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جمهورية لوغانسك الشعبية
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يعرض المعرض عشرات الوحدات من الآليات العسكرية: دبابات، وعربات قتال مشاة، وعربات مدرعة، وراجمة صواريخ MLRS، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات من إنتاج سوفييتي وأوكراني.يتألف جزء كبير من المعرض من عينات من الأسلحة الصغيرة والمدفعية والأسلحة الصاروخية التي زودتها الدول الغربية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية. من بينها أنظمة الصواريخ Javelin وNLAW المضادة للدبابات، والمركبات المدرعة البريطانية من طراز Saxon، والمدافع الرشاشة التشيكية الصنع، والألغام "الصامتة" 60 ملم لقذائف الهاون الخفيفة، وقذائف 155 ملم لمدافع الهاوتزر.قال اللواء يان ليشينكو، رئيس قسم القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، لمراسل "سبوتنيك" الناطقة بالروسية:تمكنت القوات المتحالفة مع روسيا الاتحادية أيضًا من الحصول على بطاقات الموظفين والوثائق الشخصية للجنود الأوكرانيين وكتيبات عسكرية وتعليمات التشغيل لأنظمة الأسلحة المختلفة ومعدات الاتصالات وطائرة مسيرة ومعدات طبية. كل هذه الأسلحة والمعدات الغربية تركها الجنود الأوكرانيين، تخلوا عنها في عجلة من أمرهم أثناء فرارهم من ليسيتشانسك تحت وطأة الضغط وقوة هجوم الجيش الروسي وقوات لوغانسك الشعبية.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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фото, صور, وسائط متعددة, جمهورية لوغانسك الشعبية

غنائم الجيش الروسي في ليسيتشانسك

14:41 GMT 11.07.2022
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نظمت جمهورية لوغانسك الشعبية معرضًا لغنائم العملية العسكرية الخاصة - للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها في ليسيتشانسك المحررة، بما في ذلك العديد من العينات التي قدمتها الدول الغربية، كما صورته عدسة مراسل "سبوتنيك".
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك. في الصورة: دبابة T-64.
معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك. في الصورة: دبابة T-64. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك. في الصورة: دبابة T-64.
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة Inspire-1 في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
طائرة مسيرة Inspire-1 في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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طائرة مسيرة Inspire-1 في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمدفع هاوتزر في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
مدفع هاوتزر في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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مدفع هاوتزر في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورطائرات مسيرة في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
طائرات مسيرة في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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طائرات مسيرة في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورإحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورإحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورإحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورإحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
يعرض المعرض عشرات الوحدات من الآليات العسكرية: دبابات، وعربات قتال مشاة، وعربات مدرعة، وراجمة صواريخ MLRS، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات من إنتاج سوفييتي وأوكراني.
يتألف جزء كبير من المعرض من عينات من الأسلحة الصغيرة والمدفعية والأسلحة الصاروخية التي زودتها الدول الغربية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية. من بينها أنظمة الصواريخ Javelin وNLAW المضادة للدبابات، والمركبات المدرعة البريطانية من طراز Saxon، والمدافع الرشاشة التشيكية الصنع، والألغام "الصامتة" 60 ملم لقذائف الهاون الخفيفة، وقذائف 155 ملم لمدافع الهاوتزر.
قال اللواء يان ليشينكو، رئيس قسم القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، لمراسل "سبوتنيك" الناطقة بالروسية:

كما تعلمون، نحن نهزمهم بنجاح. نحن لا نترك لهم أي فرص، ولا آمال، ولا شيء - نحن فقط نهزم العدو ونطردهم من أرضنا. جميع الأسلحة التي سيحصل عليها النازيون الأوكرانيون سينتهي بها المطاف هنا، مثل كل ما تراه هنا. سنأخذ بعضًا منها (الذي لم يتضرر) لأنفسنا، وسننفذ المهام بالفعل بهذه الأسلحة، وكل ما لا نأخذه سوف ندمره.

تمكنت القوات المتحالفة مع روسيا الاتحادية أيضًا من الحصول على بطاقات الموظفين والوثائق الشخصية للجنود الأوكرانيين وكتيبات عسكرية وتعليمات التشغيل لأنظمة الأسلحة المختلفة ومعدات الاتصالات وطائرة مسيرة ومعدات طبية. كل هذه الأسلحة والمعدات الغربية تركها الجنود الأوكرانيين، تخلوا عنها في عجلة من أمرهم أثناء فرارهم من ليسيتشانسك تحت وطأة الضغط وقوة هجوم الجيش الروسي وقوات لوغانسك الشعبية.
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