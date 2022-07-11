غنائم الجيش الروسي في ليسيتشانسك
نظمت جمهورية لوغانسك الشعبية معرضًا لغنائم العملية العسكرية الخاصة - للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها في ليسيتشانسك المحررة، بما في ذلك العديد من العينات التي قدمتها الدول الغربية، كما صورته عدسة مراسل "سبوتنيك".
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك. في الصورة: دبابة T-64.
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك. في الصورة: دبابة T-64.
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة Inspire-1 في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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طائرة مسيرة Inspire-1 في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمدفع هاوتزر في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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مدفع هاوتزر في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورطائرات مسيرة في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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طائرات مسيرة في معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورمعرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورإحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورإحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورإحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورإحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
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إحدى زوار معرض للمعدات والأسلحة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في وسط ليسيتشانسك، 8 يوليو 2022
يعرض المعرض عشرات الوحدات من الآليات العسكرية: دبابات، وعربات قتال مشاة، وعربات مدرعة، وراجمة صواريخ MLRS، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات من إنتاج سوفييتي وأوكراني.
يتألف جزء كبير من المعرض من عينات من الأسلحة الصغيرة والمدفعية والأسلحة الصاروخية التي زودتها الدول الغربية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية. من بينها أنظمة الصواريخ Javelin وNLAW المضادة للدبابات، والمركبات المدرعة البريطانية من طراز Saxon، والمدافع الرشاشة التشيكية الصنع، والألغام "الصامتة" 60 ملم لقذائف الهاون الخفيفة، وقذائف 155 ملم لمدافع الهاوتزر.
قال اللواء يان ليشينكو، رئيس قسم القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، لمراسل "سبوتنيك" الناطقة بالروسية:
كما تعلمون، نحن نهزمهم بنجاح. نحن لا نترك لهم أي فرص، ولا آمال، ولا شيء - نحن فقط نهزم العدو ونطردهم من أرضنا. جميع الأسلحة التي سيحصل عليها النازيون الأوكرانيون سينتهي بها المطاف هنا، مثل كل ما تراه هنا. سنأخذ بعضًا منها (الذي لم يتضرر) لأنفسنا، وسننفذ المهام بالفعل بهذه الأسلحة، وكل ما لا نأخذه سوف ندمره.
تمكنت القوات المتحالفة مع روسيا الاتحادية أيضًا من الحصول على بطاقات الموظفين والوثائق الشخصية للجنود الأوكرانيين وكتيبات عسكرية وتعليمات التشغيل لأنظمة الأسلحة المختلفة ومعدات الاتصالات وطائرة مسيرة ومعدات طبية. كل هذه الأسلحة والمعدات الغربية تركها الجنود الأوكرانيين، تخلوا عنها في عجلة من أمرهم أثناء فرارهم من ليسيتشانسك تحت وطأة الضغط وقوة هجوم الجيش الروسي وقوات لوغانسك الشعبية.