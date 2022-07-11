https://arabic.sputniknews.com/20220711/في-اليوم-العالمي-للسكان-حجم-الزيادة-في-سكان-العالم-منذ-2011-يصل-إلى-مليار-نسمة-1064969597.html

في اليوم العالمي للسكان... حجم الزيادة في سكان العالم منذ 2011 يصل إلى مليار نسمة

في اليوم العالمي للسكان... حجم الزيادة في سكان العالم منذ 2011 يصل إلى مليار نسمة

تحتفل الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم العالمي للسكان، وتقول إن عدد سكان العالم زاد بمقدار مليار نسمة منذ عام 2011، عندما وصل العدد إلى 7 مليارات نسمة في ذلك... 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T17:37+0000

2022-07-11T17:37+0000

2022-07-11T17:37+0000

العالم

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ويحيي العالم هذه المناسبة في الـ 11 من يوليو/ تموز كل عام، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.ولفت الموقع إلى أن عدد سكان العالم وصل إلى 7 مليارات نسمة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين حقق سكان العالم نمو بمقدار مليار نسمة إضافية ليصل إلى هذا الرقم.يذكر أن الوصول إلى المليار الأول من سكان العالم استغرق مئات الآلاف من السنين حسبما يقول موقع الأمم المتحدة، بينما تضاعف 7 مرات خلال 200 عام فقط ليصل إلى 7 مليارات في 2011.لكن العقد الأخير كان مرحلة فارقة في الزيادة السكانية العالمية لأنه منذ 2011 زاد تعداد السكان بمقدار مليار نسمة ليصل إلى 8 مليارات نسمة هذا العام.

https://arabic.sputniknews.com/20220629/الفيضانات-تهدد-23--من-سكان-العالم-1064417158.html

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العالم