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https://arabic.sputniknews.com/20220711/في-اليوم-العالمي-للسكان-حجم-الزيادة-في-سكان-العالم-منذ-2011-يصل-إلى-مليار-نسمة-1064969597.html
في اليوم العالمي للسكان... حجم الزيادة في سكان العالم منذ 2011 يصل إلى مليار نسمة
في اليوم العالمي للسكان... حجم الزيادة في سكان العالم منذ 2011 يصل إلى مليار نسمة
تحتفل الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم العالمي للسكان، وتقول إن عدد سكان العالم زاد بمقدار مليار نسمة منذ عام 2011، عندما وصل العدد إلى 7 مليارات نسمة في ذلك... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T17:37+0000
2022-07-11T17:37+0000
العالم
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ويحيي العالم هذه المناسبة في الـ 11 من يوليو/ تموز كل عام، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.ولفت الموقع إلى أن عدد سكان العالم وصل إلى 7 مليارات نسمة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين حقق سكان العالم نمو بمقدار مليار نسمة إضافية ليصل إلى هذا الرقم.يذكر أن الوصول إلى المليار الأول من سكان العالم استغرق مئات الآلاف من السنين حسبما يقول موقع الأمم المتحدة، بينما تضاعف 7 مرات خلال 200 عام فقط ليصل إلى 7 مليارات في 2011.لكن العقد الأخير كان مرحلة فارقة في الزيادة السكانية العالمية لأنه منذ 2011 زاد تعداد السكان بمقدار مليار نسمة ليصل إلى 8 مليارات نسمة هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الفيضانات-تهدد-23--من-سكان-العالم-1064417158.html
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العالم

في اليوم العالمي للسكان... حجم الزيادة في سكان العالم منذ 2011 يصل إلى مليار نسمة

17:37 GMT 11.07.2022
© Sputnik . A.Albaiزحام في محطة وقود في لبنان
زحام في محطة وقود في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . A.Albai
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تحتفل الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم العالمي للسكان، وتقول إن عدد سكان العالم زاد بمقدار مليار نسمة منذ عام 2011، عندما وصل العدد إلى 7 مليارات نسمة في ذلك الحين.
ويحيي العالم هذه المناسبة في الـ 11 من يوليو/ تموز كل عام، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ولفت الموقع إلى أن عدد سكان العالم وصل إلى 7 مليارات نسمة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين حقق سكان العالم نمو بمقدار مليار نسمة إضافية ليصل إلى هذا الرقم.
فتاة تعبر الشارع بواسطة دراجتها في أحد شوارع مدينة تشنغتشو التي غمرتها مياه الفيضانات، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
الفيضانات تهدد 23 % من سكان العالم
29 يونيو, 13:54 GMT
يذكر أن الوصول إلى المليار الأول من سكان العالم استغرق مئات الآلاف من السنين حسبما يقول موقع الأمم المتحدة، بينما تضاعف 7 مرات خلال 200 عام فقط ليصل إلى 7 مليارات في 2011.
لكن العقد الأخير كان مرحلة فارقة في الزيادة السكانية العالمية لأنه منذ 2011 زاد تعداد السكان بمقدار مليار نسمة ليصل إلى 8 مليارات نسمة هذا العام.
© Sputnikعدد سكان العالم العربي
عدد سكان العالم العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
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