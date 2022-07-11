https://arabic.sputniknews.com/20220711/قراصنة-راهديت-أمريكا-تساعد-أوكرانيا-بتقديم-صور-أقمار-صناعية-لأهداف-روسية-1064944846.html
قراصنة "راهديت": أمريكا تساعد أوكرانيا بتقديم صور أقمار صناعية لأهداف روسية
قراصنة "راهديت": أمريكا تساعد أوكرانيا بتقديم صور أقمار صناعية لأهداف روسية
تزود المخابرات الأمريكية الجيش الأوكراني بصور للأقمار الصناعية وبيانات تتعلق بالرادارات بالإضافة لصور للأراضي الروسية، حسبما صرحت به مجموعة "الهاكرز" الروسية... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T07:43+0000
2022-07-11T07:43+0000
2022-07-11T07:43+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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وأضاف عضو في المجموعة لـ"سبوتنيك" أن المخابرات الأمريكية تزود الجيش اللأوكراني بهذه البيانات والإحداثيات لتوجيه ضربات للجيش الروسي والأراضي الروسية.وتحدث العضو عن قيام المخابرات الأوكرانية بالتعاون مع المجرمين والمهربين لإعادة بيع الأسلحة الغربية في "السوق السوداء"، قائلا:"نحن نعلم على وجه اليقين أن المخابرات الأوكرانية تعمل أيضا مع الجماعات الإجرامية، ومع المهربين. لا يمكننا أن نقول أين تذهب الأموال من بيع الأسلحة إلى أوروبا، ربما يتلقون بطريقة ما تمويلا إضافيا لأنفسهم، ولكن على الرغم من ذلك، لأكون صادقا، لدينا شك قوي في أن هذه الأموال هي لمجرد شخص يدخر من أجل تقاعده".وشدد في الوقت ذاته على "أننا لا نتحدث حتى عن أسلحة صغيرة، بل عن أنظمة مضادة للدبابات"، مضيفا "لدينا معلومات تفيد بأنه، بما في ذلك قاذفات القنابل اليدوية، والأنظمة المضادة للدبابات يتم بيعها بالفعل إلى الغرب، وهي مطلوبة، بالإضافة لمنظومات من طراز Javelins الأمريكية و NLAWs البريطانية".وتحدث العضو عن إنشاء قنوات للحصول على معلومات من الجيش الأوكراني على خط الجبهة، مضيفا أنه "لدينا إمكانية الوصول إلى المستندات التشغيلية للقوات المسلحة لأوكرانيا، ولدينا بيانات حول الوضع التشغيلي، ونحن نعمل مع أصدقائنا، مجموعة قراصنة Beregini، ونتلقى كميات كبيرة جدًا من لكن للأسف لا يمكننا الآن الكشف عن جميع البطاقات لكم لأنه حينها سيتضح بالضبط ما نعرفه وما نراه".واختتم أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح مابين 50 إلى 70 ألف قتيل، وهي أعلى مما تكشف عنه السلطات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/قراصنة-راهديت-الروسية-تنشر-بيانات-لأكثر-من-25-ألف-ضابط-من-المخابرات-العسكرية-الأوكرانية-1064840836.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
قراصنة "راهديت": أمريكا تساعد أوكرانيا بتقديم صور أقمار صناعية لأهداف روسية
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تزود المخابرات الأمريكية الجيش الأوكراني بصور للأقمار الصناعية وبيانات تتعلق بالرادارات بالإضافة لصور للأراضي الروسية، حسبما صرحت به مجموعة "الهاكرز" الروسية "RaHDIt".
وأضاف عضو في المجموعة لـ"سبوتنيك" أن المخابرات الأمريكية تزود الجيش اللأوكراني بهذه البيانات والإحداثيات لتوجيه ضربات للجيش الروسي والأراضي الروسية.
وتحدث العضو عن قيام المخابرات الأوكرانية بالتعاون مع المجرمين والمهربين لإعادة بيع الأسلحة الغربية في "السوق السوداء"، قائلا:
"نحن نعلم على وجه اليقين أن المخابرات الأوكرانية تعمل أيضا مع الجماعات الإجرامية، ومع المهربين. لا يمكننا أن نقول أين تذهب الأموال من بيع الأسلحة إلى أوروبا، ربما يتلقون بطريقة ما تمويلا إضافيا لأنفسهم، ولكن على الرغم من ذلك، لأكون صادقا، لدينا شك قوي في أن هذه الأموال هي لمجرد شخص يدخر من أجل تقاعده".
وشدد في الوقت ذاته على "أننا لا نتحدث حتى عن أسلحة صغيرة، بل عن أنظمة مضادة للدبابات"، مضيفا "لدينا معلومات تفيد بأنه، بما في ذلك قاذفات القنابل اليدوية، والأنظمة المضادة للدبابات يتم بيعها بالفعل إلى الغرب، وهي مطلوبة، بالإضافة لمنظومات من طراز Javelins الأمريكية و NLAWs البريطانية".
وتحدث العضو عن إنشاء قنوات للحصول على معلومات من الجيش الأوكراني على خط الجبهة، مضيفا أنه "لدينا إمكانية الوصول إلى المستندات التشغيلية
للقوات المسلحة لأوكرانيا، ولدينا بيانات حول الوضع التشغيلي، ونحن نعمل مع أصدقائنا، مجموعة قراصنة Beregini، ونتلقى كميات كبيرة جدًا من لكن للأسف لا يمكننا الآن الكشف عن جميع البطاقات لكم لأنه حينها سيتضح بالضبط ما نعرفه وما نراه".
واختتم أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح مابين 50 إلى 70 ألف قتيل، وهي أعلى مما تكشف عنه السلطات الأوكرانية.