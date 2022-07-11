https://arabic.sputniknews.com/20220711/قيس-سعيد-يناقش-استعدادات-استفتاء-25-يوليو-مع-رئيسة-الحكومة-التونسية-1064969901.html
قيس سعيد يناقش استعدادات استفتاء 25 يوليو مع رئيسة الحكومة التونسية
قيس سعيد يناقش استعدادات استفتاء 25 يوليو مع رئيسة الحكومة التونسية
استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T17:40+0000
2022-07-11T17:40+0000
2022-07-11T17:40+0000
أخبار تونس اليوم
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وتناول اللقاء العديد من المحاور، أهمّها سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، بحسب بيان للرئاسة التونسية.وخلال اللقاء جدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد التأكيد على ضرورة العمل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفسيرية في أحسن الظروف ولضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة.وكان سعيد حدد 25 يوليو الجاري، موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ"جمهورية جديدة"، رغم انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-التونسي-الاستبداد-ذهب-دون-رجعة-والشعب-يحمي-الحرية-1064891214.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد يناقش استعدادات استفتاء 25 يوليو مع رئيسة الحكومة التونسية
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استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتناول اللقاء العديد من المحاور، أهمّها سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وخلال اللقاء جدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد
التأكيد على ضرورة العمل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفسيرية في أحسن الظروف ولضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة.
وكان سعيد حدد 25 يوليو الجاري، موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ"جمهورية جديدة"، رغم انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.