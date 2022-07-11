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https://arabic.sputniknews.com/20220711/قيس-سعيد-يناقش-استعدادات-استفتاء-25-يوليو-مع-رئيسة-الحكومة-التونسية-1064969901.html
قيس سعيد يناقش استعدادات استفتاء 25 يوليو مع رئيسة الحكومة التونسية
قيس سعيد يناقش استعدادات استفتاء 25 يوليو مع رئيسة الحكومة التونسية
استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T17:40+0000
2022-07-11T17:40+0000
أخبار تونس اليوم
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وتناول اللقاء العديد من المحاور، أهمّها سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، بحسب بيان للرئاسة التونسية.وخلال اللقاء جدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد التأكيد على ضرورة العمل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفسيرية في أحسن الظروف ولضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة.وكان سعيد حدد 25 يوليو الجاري، موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ"جمهورية جديدة"، رغم انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-التونسي-الاستبداد-ذهب-دون-رجعة-والشعب-يحمي-الحرية-1064891214.html
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أخبار تونس اليوم

قيس سعيد يناقش استعدادات استفتاء 25 يوليو مع رئيسة الحكومة التونسية

17:40 GMT 11.07.2022
© Photo / Tunisian Presidencyرئيس الجمهورية التونسية يستقبل نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج
رئيس الجمهورية التونسية يستقبل نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Photo / Tunisian Presidency
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استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتناول اللقاء العديد من المحاور، أهمّها سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
الرئيس التونسي: الاستبداد ذهب دون رجعة والشعب يحمي الحرية
8 يوليو, 21:29 GMT
وخلال اللقاء جدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد التأكيد على ضرورة العمل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفسيرية في أحسن الظروف ولضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة.
وكان سعيد حدد 25 يوليو الجاري، موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ"جمهورية جديدة"، رغم انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.
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