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كالينينغراد تحث على حظر حركة البضائع مع دول البلطيق
كالينينغراد تحث على حظر حركة البضائع مع دول البلطيق
قال حاكم منطقة كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إن سلطات كالينينغراد تقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع بين دول البلطيق وروسيا الاتحادية، باستثناء العبور. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T08:45+0000
2022-07-11T08:45+0000
روسيا
بحر البلطيق
دول البلطيق
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منذ يوم الأحد، حظرت ليتوانيا عبور الأسمنت والكحول من روسيا إلى منطقة كالينينغراد بعد دخول العقوبات الأوروبية المفروضة عليها حيز التنفيذ.ووفقًا لأليخانوف، فإن هذا سيجعل من الممكن تحميل الناقلات البحرية وإعطاء العمل لموانئ كالينينغراد، التي تضررت بشدة بسبب القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أنه من الضروري في نفس الوقت تحديد مستوى التعرفة البحرية للنقل على مستوى تعريفة السكك الحديدية حسب قائمة الأسعار 10-01.
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روسيا, بحر البلطيق, دول البلطيق

كالينينغراد تحث على حظر حركة البضائع مع دول البلطيق

08:45 GMT 11.07.2022
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سفينة في بحر البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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قال حاكم منطقة كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إن سلطات كالينينغراد تقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع بين دول البلطيق وروسيا الاتحادية، باستثناء العبور.
منذ يوم الأحد، حظرت ليتوانيا عبور الأسمنت والكحول من روسيا إلى منطقة كالينينغراد بعد دخول العقوبات الأوروبية المفروضة عليها حيز التنفيذ.

وقال رئيس المنطقة عبر "تلغرام": "كرد على ذلك، نقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع (بما في ذلك البضائع العابرة من دول ثالثة) بين دول البلطيق الثلاثة وروسيا (باستثناء منطقة كالينينغراد)".

ووفقًا لأليخانوف، فإن هذا سيجعل من الممكن تحميل الناقلات البحرية وإعطاء العمل لموانئ كالينينغراد، التي تضررت بشدة بسبب القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه من الضروري في نفس الوقت تحديد مستوى التعرفة البحرية للنقل على مستوى تعريفة السكك الحديدية حسب قائمة الأسعار 10-01.
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