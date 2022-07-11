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https://arabic.sputniknews.com/20220711/كوادر-طبية-سعودية-تنقذ-رئيس-البعثة-الإيرانية-للحج-من-أزمة-قلبية-1064956171.html
كوادر طبية سعودية تنقذ رئيس البعثة الإيرانية للحج من أزمة قلبية
كوادر طبية سعودية تنقذ رئيس البعثة الإيرانية للحج من أزمة قلبية
نجحت الكوادر الطبية السعودية في إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج، محمد رضا رفعتي، بعدما تعرض لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
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2022-07-11T12:43+0000
السعودية
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وقالت صحيفة "البلاد" السعودية إنه تم إنقاذ رفعتي في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة، حيث تلقى الرعاية الصحية الكاملة حتى خروجه من المستشفى.وأخضع الأطباء السعوديون رفعتي في مدينة الملك عبد الله الطبية لعمليتي قسطرة ووضع الدعامات، ما مكّنه من استكمال مناسك الحج، حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية.وأوضحت الوزارة أن رفعتي، البالغ من العمر 60 عاما، لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، لكنه أحس بآلام في الصدر، تم نقله على إثرها إلى مستشفى "أجياد"، وبعدها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية كـ"حالة إنقاذ حياة"، ثم غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.من جانبه، توجه رفعتي بالشكر للطواقم الطبية السعودية، كما أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج حتى عمليتي القسطرة ووضع الدعامات.يذكر أن أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل، كان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، نجاح موسم حج هذا العام وعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج.
السعودية
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السعودية, العالم العربي

كوادر طبية سعودية تنقذ رئيس البعثة الإيرانية للحج من أزمة قلبية

12:43 GMT 11.07.2022
© Photo / M.HEMIDAمجموعة من الحجاج يصلون السعودية لأداء فريضة الحج
مجموعة من الحجاج يصلون السعودية لأداء فريضة الحج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Photo / M.HEMIDA
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نجحت الكوادر الطبية السعودية في إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج، محمد رضا رفعتي، بعدما تعرض لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج.
وقالت صحيفة "البلاد" السعودية إنه تم إنقاذ رفعتي في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة، حيث تلقى الرعاية الصحية الكاملة حتى خروجه من المستشفى.
وأخضع الأطباء السعوديون رفعتي في مدينة الملك عبد الله الطبية لعمليتي قسطرة ووضع الدعامات، ما مكّنه من استكمال مناسك الحج، حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية.
وأوضحت الوزارة أن رفعتي، البالغ من العمر 60 عاما، لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، لكنه أحس بآلام في الصدر، تم نقله على إثرها إلى مستشفى "أجياد"، وبعدها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية كـ"حالة إنقاذ حياة"، ثم غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.
من جانبه، توجه رفعتي بالشكر للطواقم الطبية السعودية، كما أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج حتى عمليتي القسطرة ووضع الدعامات.
يذكر أن أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل، كان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، نجاح موسم حج هذا العام وعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج.
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